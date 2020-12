Covid: Shaurli, sanità e salute tornino centrali in Fvg (VIDEO) “In finanziaria risposte per famiglie e operatori sanitari”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Lo chiediamo in maniera molto forte: riportiamo al centro del dibattito e dell'attività politica il tema della sanità, della salute e delle esigenze delle persone. Perché preoccupa la scomparsa dal dibattito di quello che dovrebbe essere assolutamente centrale: la sanità e la salute dei cittadini. Eppure si è iniziato a discutere della Finanziaria regionale ed è iniziata una prima discussione, seppur tardiva, sui Fondi del Recovery Fund e le priorità della Regione”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

“Dopo mesi di narrazione da primi della classe – continua l'esponente dem - oggi siamo per numeri la peggior regione d'Italia: sia come numero di casi positivi su 100mila abitanti, sia purtroppo come numero di decessi, sia per la difficoltà di tracciamento che ancora persiste e che le famiglie provano ogni giorno sulla loro pelle. E allora preoccupa che si discuta poco, troppo poco, di sanità, delle misure da mettere in campo, delle esigenze soprattutto sui territori che le nostre famiglie ogni giorno segnalano e ancora richiedono”

“Ci aspettiamo un netto cambio di marcia, ci aspettiamo – puntualizza Shaurli - il riconoscimento degli errori e dei ritardi di questi mesi, della sottovalutazione di questa estate, ma ci aspettiamo soprattutto in finanziaria e in qualsiasi misura economica la centralità delle risposte sanitarie a cittadini, famiglie e operatori del settore, sempre più provati e senza le risposte che si attendevano”.

Per il segretario dem “non è più tempo di definire eroi i sanitari, è tempo di dare personale, strumentazione e le possibilità di fare il lavoro che sono in grado di offrire ai cittadini. Quindi – ribadisce Shaurli - lo chiediamo davvero in maniera molto forte: riportiamo al centro del dibattito e dell'attività politica il tema della sanità, della salute e delle esigenze delle persone”.