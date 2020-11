Covid: Shaurli, su parametri dibattito scollegato da realtà

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Un dibattito surreale e completamente scollegato dalla realtà che vivono i nostri cittadini. Alle famiglie con malati o positivi in casa oggi non interessa assolutamente nulla se i parametri sono 21 o 5 né quali sono i colori preferiti dai presidenti di Regione. I cittadini chiedono risposte per sé e per i loro cari, tempi adeguati e indicazioni per i tamponi, sicurezza negli ospedali e nelle case di riposo, un tracciamento che funzioni e che limiti la diffusione ”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce del picco dei contagi registrati in regione.

“Da mesi soprattutto in sanità diciamo che non basta l'uomo solo al comando – aggiunge il segretario dem - ma serve collaborazione all'interno del Consiglio ma soprattutto con tecnici, sindaci, territori e cittadini. Siamo felici che ora Fedriga sia d'accordo e, se le sue parole non valgono solo per le Tv nazionali, mettiamoci subito a lavorare. L’unità che questa Regione in passato ha saputo mostrare nei suoi momenti più difficili la chiediamo da mesi”.

“La settimana scorsa è stata la peggiore dall'inizio della pandemia per il Friuli Venezia Giulia e un picco di quasi 1200 contagi – conclude Shaurli - più di qualunque argomento dovrebbe farci capire che l'unica priorità la lotta al virus non la propaganda o la polemica di parte”.