Covid: Shurli, in Fvg ancora centrale lotta al Covid: “Se rischi, valutare opportune restrizioni regionali”

"Purtroppo è ancora centrale la lotta al virus, al suo contenimento. Lo dicono i dati, ce lo dice la situazione dei nostri ospedali, dove rischiamo di non dare le risposte per le esigenze di salute non Covid, ce lo dicono gli operatori della sanità pubblica. Evitiamo, lo dico in primis agli amanti delle piazze e della propaganda, di dare messaggi incoerenti. Se Fedriga decide di chiudere le scuole ancora per un mese non è certo il caso di festeggiare la zona gialla. Anzi, se i numeri ed i rischi sono quelli riferiti dall'assessore Riccardi, vanno valutate subito opportune restrizioni regionali". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dell'altro indice di contagio per abitanti e delle criticità rilevate dalle strutture sanitarie. Per il segretario dem "criticità e problemi della nostra sanità sono sotto gli occhi di tutti e nonostante le rassicurazioni il tracciamento pare non funzionare ancora. Nessuno vuole ammetterlo ma abbiamo passato un'estate intera a raccontare che eravamo i migliori per poi arrivare impreparati alla seconda ondata: non ripetiamo lo stesso errore. Continuiamo con le vaccinazioni ma senza abbassare la guardia e senza magari poi, come abbiamo già visto, scaricare responsabilità sui cittadini. Il momento è delicato e - conclude Shaurli - la politica deve avere il coraggio delle scelte".