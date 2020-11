Covid: Spitaleri, da Fedriga tardivi richiami a corresponsabilità. “Non tutti come Salvini e Meloni ma serve radicale cambio di metodo”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ancora la politica dei due forni: non funziona così, non può funzionare. I tardivi richiami di Fedriga e Riccardi alla corresponsabilità devono tornare al mittente, dopo i sorrisetti infastiditi a ogni minima richiesta di chiarezza e trasparenza. A meno di un radicale cambio di metodo e forse anche di competenze". E' la convinzione di Salvatore Spitaleri, componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg ed esponente del Partito democratico, dopo gli appelli all'unità e alla responsabilità da parte della Giunta Fedriga seguiti all'impennata dei contagi.

"Da mesi l'opposizione offre coinvolgimento - ricorda Spitaleri - disponibilità al confronto, occasioni per rendere trasparente il sistema di spesa sanitaria, contributi di idee per associare salute e ripartenza economica, disponibilità al raccordo col Governo nazionale, richieste di considerare amministratori locali, professionisti della salute e organizzazioni sindacali. Niente da fare. Intanto il Covid entra nelle case di riposo e negli ospedali dove non si riesce più ad accogliere centinaia di anziani. Si alza l'allarme dei medici".

Per il membro della Paritetica "l'assessore Riccardi, istigato, sostenuto e coperto dal Presidente Fedriga, si è arroccato nella sede della Protezione civile di Palmanova e da lì ha assegnato patenti di incompetente o sabotatore a chiunque si arrischiasse a uscire dal coro: il 'nemico del popolo' esposto alla gogna dei media regionali".

"Ora il re è nudo. Ora Fedriga e i suoi coreuti sono costretti ad ammettere la gravità della situazione sanitaria. Non andremo in piazza a gridarlo, cercando stupidi bagni di folla. Non tutti sono come Salvini e Meloni che rifiutano di sedere al tavolo col Governo - conclude Spitaleri - per tenersi le mani libere"