Covid: Spitaleri, Fvg si lodi meno e collabori di più “Mai più caos come a marzo e aprile”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Anche in conferenza Stato-Regioni, sarebbe utile se l'atteggiamento del Fvg fosse più costruttivo. Veneto ed Emilia Romagna stanno rispondendo più tempestivamente di noi eppure, in confronto, hanno meno risorse e competenze del Fvg. Di fronte a un carico eccezionale, personale e strutture non vengono adeguatamente messe in condizione di lavorare e tutti noi rischiamo di consumare autonomia per incapacità. Non si devono più verificare situazioni di caos e pericolo come quelle di marzo e aprile". Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, a proposito degli sforzi organizzativi fatti per riuscire a fronteggiare gli effetti della nuova ordinanza.

"Siamo una regione di confine - continua Spitaleri - da sempre aperta al passaggio in entrata e in uscita. Si sapeva che sarebbe arrivata l'ordinanza e che si dovevano organizzare anche i servizi essenziali per la tutela della salute dei nostri cittadini e di chi arriva alla nostra regione. Non si comprende se esista una struttura di programmazione per la fase 2 o se tutto è demandato al Governo centrale, anche quando una parte dei compiti è propria di una regione autonoma. Qui non c'è da attendere Roma".

Per Spitaleri "finirà il tempo di lodarsi, assegnarsi medaglie e primati. Una regione con un piccolissimo aereoporto non è in grado di assicurare servizio tamponi? Le aziende sanitarie sono coordinate o lasciate a se stessa sui modelli? I dipartimenti di prevenzione sono stati già rafforzati? I medici di medicina generale sono coinvolti?".