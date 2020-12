Covid. Stabile (FI): su taglio ospedali Fvg Santoro si sente chiamata in causa?

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Prosegue il botta e risposta fra la senatrice di Forza Italia Stabile e il PD sulla chiusura chiusura dei piccoli ospedali, dopo che la senatrice azzurra aveva chiesto con una nota che il ministro Speranza riaprisse i piccoli nosocomi con relatva risposta deilal Dem Santoro che ricordava che la chiusura è in carico alla Regione e non al governo. Questo il testo della nuova nota: "La consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, intervenendo a sproposito in merito alla mia interrogazione parlamentare sulla possibilità di riattivazione dei piccoli ospedali dismessi nel nostro Paese, ha trovato “curioso” che mi sia rivolta al ministro Speranza. E a chi altri un parlamentare dovrebbe rivolgere un’interrogazione per risolvere un problema di sanità che interessa l’intero territorio nazionale, e quindi anche la nostra regione? Probabilmente la consigliera Santoro si sente indirettamente chiamata in causa alla luce delle gravi responsabilità che sono in capo alla giunta della sua collega di partito, Serracchiani, che nel 2014, con una legge regionale, chiuse gli ospedali di Cividale e Gemona oltre a centinaia di posti letto. Un errore madornale che, alla luce dell'emergenza sanitaria, sta riaffiorando in tutta la sua evidente gravità. Il mio compito di parlamentare è dunque anche quello di chiedere che il ministro della Salute intervenga in maniera decisa per ripristinare un livello di sanità sufficiente e dignitoso in modo da fornire il supporto necessario a popolazioni private di presidi essenziali per la salute. Con buona pace della consigliera Santoro". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.