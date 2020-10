Covid – Zalukar: Case di riposo: agire subito

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Impennata di Covid positivi nelle case di riposo di Trieste. Gli anziani ospiti risultati positivi, per fortuna in massima parte con lievi o nessun sintomo, dovrebbero comunque essere trasferiti in strutture riservate Covid. Quanto prima. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale Walter Zalukar, che aggiunge, ma pare che ciò non sta avvenendo con la dovuta tempestività, l’ASUGI - Azienda sanitaria giuliano-isontina - sembra quasi colta di sorpresa da questo evento. In realtà esiste, seppure da poco, un Piano pandemico di ASUGI, ma non pare tradursi nelle azioni tempestive che la situazione esige. Che fare quindi nel concreto? Certo si poteva fare prima, organizzare meglio, ma questo non è il momento di recriminare, ora serve agire subito, quindi servono proposte.