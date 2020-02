Cramars: partner di Fà la cosa giusta! a Fiera di Milano

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Innovalp scelto come partner per “Fà la cosa giusta! Laboratorio di incontro fra progetti e pratiche dai “territori di frontiera”. All’interno della prossima edizione della fiera Fa’ la cosa giusta! la principale fiera sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili che si svolgerà dal 6 all’8 marzo 2020 nei padiglioni di fieramilanocity, ci sarà, in collaborazione con Cramars società cooperativa sociale & INNOVALP, e con la rete d’imprese “Saint Barthélemy Vivere Guardando Lontano”, la “Fiera delle idee dei Territori Resistenti”: uno spazio per la condivisione di progetti e pratiche dai “territori di frontiera”, aree interne e periferie urbane.

Ci interessa attraverso la “Fiera delle idee dei Territori Resistenti” conoscere, visibilizzare e condividere le esperienze di chi ritorna ad abitare paesaggi dimenticati; di chi lotta per non doversene andare e promuove il proprio territorio; di chi da solo o creando cooperative o consorzi, investe sulla terra, sulla qualità dei propri prodotti, sul rispetto dell’ambiente, sulla valorizzazione delle risorse locali, creando economia e promuovendo uno sviluppo economico e sociale del territorio.

Vogliamo promuovere la narrazione e condivisione delle suddette esperienze in una logica di identificazione di “Casi di Successo Trasferibili” che facciano riferimento, in generale, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dentro i Territori Resistenti come precedentemente definiti e che siano attivatori di reti e di socialità, oltre che di uno sviluppo economico ed imprenditoriale.

Queste esperienze saranno da noi raccolte e poi presentate in uno spazio e con momenti dedicati durante i 3 giorni di Fa’ la cosa giusta! Parallelamente vogliamo cogliere questa occasione di scambio per interrogarci insieme su che ruolo e che prospettive di facilitazione può avere la Fiera per accompagnare processi di scambio di esperienze di questo tipo .

Vi chiediamo gentilmente quindi, se interessati a partecipare, di trasmetterci la narrazione della vostra esperienza compilando il seguente form nel sito di Fa la Cosa Giusta entro il 15 febbraio 2020

Presenteremo l’iniziativa della Fiera delle idee dei Territori Resistenti venerdì 6 marzo in Fiera dalle 18.00 alle 20.00 durante il convegno di apertura ufficiale dei “Territori Resistenti” ed organizzeremo la visibilizzazione e condivisione dell’esperienze raccolte nei giorni sabato 7 e domenica 8 marzo.