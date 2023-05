CREAttivo #4 Arte e Impresa FVG in cammino I Mosaiciscj

Ritorna CREAttivo! Il progetto culturale che cresce e si espande sul territorio, unendo in team ideazioni artistiche, produzioni artigianali e industriali, intrecciando Arte, Impresa, Design e Didattica di alta formazione. Con lo spettacolo I Mosaiciscj del Teatro Incerto, che si terrà giovedì 8 giugno alle ore 19.00 alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, si annuncia il varo della sua quarta edizione. Anticipata proprio a Spilimbergo, per sottolineare l’attenzione della città del mosaico verso un progetto di punta, declinato nella sua creatività integrata e multidisciplinare quale tratto distintivo delle produzioni Maravee dirette da Sabrina Zannier.

Sarà infatti proprio CREAttivo a inaugurare, con questo evento, la splendida arena esterna concepita dall’istituzione spilimberghese come luogo di spettacoli immersi in un vasto paesaggio musivo, mentre nelle aule della Scuola procede il lavoro ideativo e progettuale del Concorso musivo che, entro giugno, connetterà in stretta collaborazione gli artisti vincitori con le fabbriche per predisporre i complementi d’arredo agli interventi musivi.

E’ questo concetto di “vestizione urbanistica” a contraddistinguere sempre più il progetto, che dopo aver inaugurato un nuovo Parco pubblico a Gorizia con giochi impreziositi da interventi musivi e collocato arredi creativi nel Parco del Castello di Gemona, quest’anno creerà un Parco ludico/sensoriale ad Aquileia, grazie al Partenariato e alla stretta collaborazione del Comune, della Fondazione Aquileia, dell’azienda Legnolandia e della Scuola Mosaicisti del Friuli.

Ideato e diretto da Sabrina Zannier, prodotto da Maravee Projects / Associazione culturale Maravee – con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione, la collaborazione e il contributo di Fondazione Aquileia e rete d’imprese Forni di Sopra-Dolomiti in tutti i sensi, la collaborazione dei Comuni di Aquileia e Gorizia, Consorzio Mosaicisti del Friuli, Confindustria Udine e delle aziende Legnolandia, Gervasoni e Very Wood – “CREAttivo #4 Arte e Impresa FVG in Cammino” traccerà un percorso di valenza urbanistica, culturale e spirituale.

Costruirà un “Cammino” produttivo da giugno a novembre, tracciando il passo di una diagonale che dalle Dolomiti friulane arriva al goriziano: il 21 luglio con Concerto e Cena Gourmet al Dolomiti Adventure Park di Forni di Sopra; a settembre con la Mostra al Museo S. Chiara di Gorizia; a fine ottobre con Inaugurazione del Nuovo Parco di Aquileia e a novembre con il Convegno nella sede di Confindustria Udine. Per promuovere l’immagine del Friuli Venezia Giulia come terra aperta al dialogo inter-settoriale e inter-territoriale votato allo sconfinamento internazionale.

Facendo leva sulla valenza artistica e artigianale dell’arte musiva, avallata dal know-how delle aziende coinvolte, che nel progetto si cimentano per accogliere gli interventi musivi nella produzione industriale, il tema del “Cammino” si appella al valore dei mosaici pavimentali della Basilica di Santa Maria Assunta che dal 1998 ha fatto di Aquileia Patrimonio Unesco. Un valore sviscerato dal Teatro Incerto, che inscena in modo diretto teorie e ipotesi altrimenti destinate alle sedi accademiche.

Non poteva quindi mancare questo spettacolo nella 4° edizione di CREAttivo! Perché la capacità del Teatro Incerto di narrare in modo divertente e comprensibile la storia del Patriarcato di Aquileia e le origini del Cristianesimo, traccia il passo del Cammino produttivo e creativo dell’intero progetto.

I Mosaiciscj narra nel tempo di una notte quattro secoli di storia aquileiese. Le fonti del lavoro sono più che serie, ma gli appassionati studi di don Gilberto Pressacco e le scoperte e le coinvolgenti interpretazioni di Renato Iacumin sui mosaici della Basilica di Aquileia, vengono trasformati dal teatro in un gioco piacevole e immediato per il pubblico. Grazie agli inossidabili Claudio Moretti, Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi, che assieme a Claudio de Maglio hanno scritto il testo de I Mosaiciscj, una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

Protagonista dello spettacolo è Macor (Moretti), il mosaicista che venne ingaggiato dal Patriarca Teodoro per realizzare, in una sola notte, i mosaici di Aquileia. Impreparato ad affrontare i soggetti religiosi e le implicazioni teologiche da rappresentare nei mosaici, Macor chiederà aiuto a due speciali aiutanti, non propriamente terreni: l’Angelo Gabriele (Fantini), che cercherà di avvicinarlo alla conoscenza del significato profondo nascosto fra le figure, e il Diavolo (Scruzzi) che invece userà tutte le sue armi per distoglierlo dal lavoro e tenerlo nell’ignoranza.

Il tempo della notte di Aquileia è un percorso attraverso circa quattro secoli di storia: dagli anni mitici della costruzione del mosaico agli inizi del IV secolo, momento di splendore per Aquileia, città pluralista e universalista, aperta verso tutte le genti e le diversità, all’insorgere dei primi richiami del potere centralista, i sospetti di eresia, i processi, le invasioni, fino ai difficili rapporti con la Grande Chiesa di Roma e l’ortodossia rispetto alla quale Aquileia si trovò in aperto e forte contrasto.

Ribadendo lo spirito del Teatro Incerto e il format curatoriale di Maravee Projects entro il quale si colloca il progetto CREAttivo, I Mosaiciscj inscena un erudito capitolo della nostra storia, ma attraverso il piacevole sapore di una diatriba svolta a colpi di sottile e divertente ironia.