CREAttivo #5 #6 Arte, Impresa e Siti UNESCO in mostra al Polo culturale di Casa Maccari a Gradisca d’Isonzo (Go) fino al 30 marzo

Inaugurata venerdì 14 febbraio al Polo culturale di Casa Maccari a Gradisca d’Isonzo, la mostra CREAttivo #5#6 – prodotta da Maravee Projects – è il cammino di un work in progress comune fra arte e impresa, etica ed estetica! Progetti musivi, arredi impreziositi dai mosaici e video narrano l’articolato work in progress che unisce i due Cammini prodotti nel 2024 da CREAttivo: il Cammino per l’UNESCO, che unisce il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia all’insegna del Patrimonio mondiale dell’Umanità; e il Cammino Sensoriale per espandere la percezione del gioco e della vita.

In due distinti percorsi, la mostra inscena il concept dei due Cammini, entrambi votati alle sinergie tra Arte, Impresa, Design, Didattica d’alta formazione e territorio. E’ un viaggio che supera il Confine inteso come limite, fisico-geografico e ideale, per approdare al Patrimonio mondiale UNESCO sollecitando l’esperienzialità sensoriale e l’inclusività sociale!

Un viaggio a tappe: dalla produzione di giochi e complementi d’arredo impreziositi dagli interventi musivi dei vincitori del Concorso internazionale Mosaico&Design, fino alla costruzione permanente dei due nuovi percorsi al Parco CREAttivo di Aquileia e ai video girati nei Siti Unesco, alla Scuola Mosaicisti del Friuli, nelle aziende Legnolandia, Gervasoni e Very Wood.

L’intero progetto – ideato e diretto da Sabrina Zannier, prodotto da Maravee Projects con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione, la collaborazione e il contributo di Fondazione Aquileia, la collaborazione del Comune di Aquileia, del Comune di Gradisca e di Casa Maccari, della Scuola Mosaicisti del Friuli e delle tre aziende coinvolte – sfocia nel 2025 implementando l’offerta di Gorizia/Nova Gorica Capitale Europea della Cultura. E’ in questo orizzonte allargato che CREAttivo riafferma la sua valenza artistico-culturale-sociale in cui la cifra ludica è quella del gioco a staffetta. Perché il duplice Cammino proposto è una “corsa” al potenziamento progettuale, che attraverso il coinvolgimento sensoriale e l’estensione transnazionale ai siti Unesco inscena una squadra in cui ogni partecipante concorre al medesimo risultato: cultura, impresa, didattica e comunità patrimonio dell’umanità!

Il percorso espositivo si articola fra progettualità, condivisione ludica e percezione intimista.

Dall’esposizione dei progetti musivi si passa a quella di sedie, sgabelli e tavolini prodotti dalle aziende in diretta collaborazione con i mosaicisti per la realizzazione di apposte fresature. In mostra gli arredi per interni, mentre i pannelli ludici e i tavoli da gioco prodotti per collocazione permanente al Parco CREAttivo di Aquileia sono visibili in fotografia. Ma la valenza ludica del parco giochi viene abilitata anche in mostra, con le plance del gioco della dama e degli scacchi, dotati di pedine e sedute.

Il video a monitor nella zona dedicata al Cammino sensoriale fa entrare il pubblico nella produzione aziendale e musiva, mentre la sala video del Cammino per l’UNESCO offre la percezione intimista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Con dieci brevi video prodotti da Maravee tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Alla scoperta dei Siti culturali – Aquileia, Cividale, Palmanova, Lubiana, Idrija e il Patrimonio del mercurio e i Siti palafitticoli di Palù di Livenza e della Palude di Lubiana – e dei Siti naturali: le Dolomiti Friulane, le Antiche foreste di faggio e le Grotte di San Canziano in Slovenia.

Orari:

Mar, Gio, Sab 10.30-12.30 / Mer, Giov, Ven 16.00-19.30 /

Sabato 15.30-19.00 / Domenica 10.00-12.30 e 15.30-19.00

Ingresso libero.