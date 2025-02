Credito Pmi: Conti (Pd), dati negativi Fvg sono spia rossa

“Ci sono dei dati negativi che dovrebbero accendere la spia rossa sul cruscotto economico della Giunta regionale. Il Friuli Venezia Giulia è secondo in Italia per crollo del credito alle Pmi cioè quel tessuto produttivo che costituisce uno dei principali motori di sviluppo del territorio. Colpisce e suscita interrogativi che ciò accada in una regione a Statuto speciale dove ci sono e si possono utilizzare strumenti finanziari e risorse ad hoc. Il crescente peggioramento delle condizioni di accesso al credito genera un rallentamento degli investimenti riflettendosi sulla competitività delle imprese. Segnaliamo questo dato chiamando la Giunta regionale a un maggiore impegno sul fronte dell’economia, senza indulgere più a ottimismi ormai poco credibili”. Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando i recenti dati forniti dalla Banca d’Italia, elaborati dal Centro Studi di Confartigianato e resi noti oggi da Confartigianato Imprese Veneto, riguardo la contrazione del credito che vede in testa le Marche (-9,3%), seguite da Friuli Venezia Giulia (-8,8%), Valle d’Aosta (-8,5%), Veneto (-7,4%).