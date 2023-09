Cresce in Italia il gruppo friulano Sereni Orizzonti: Costruiti immobili per 300 milioni

La friulana Sereni Orizzonti, uno dei primi tre Gruppi in Italia per numero di posti letto in strutture per anziani, di proprietà dell’imprenditore Massimo Blasoni, ha da poco finalizzato la cessione del ramo immobiliare di cinque Rsa per un valore di 36 milioni di euro al fondo immobiliare Euryale Healthcare Italia 1. Tra gli immobili interessati alla cessione con il fondo, c’è anche quello dove verrà gestita l’Rsa da 120 posti letto a Fontanafredda, in provincia di Pordenone.

Con questi 36 milioni di euro, Sereni Orizzonti ha superato di 300 milioni di euro il valore degli immobili costruiti e poi ceduti dal Gruppo a fondi di investimento immobiliare nel periodo 2018-2023.

La Società, con sede legale a Udine, che gestisce oltre 5600 posti letto distribuiti in 80 RSA in Italia e Spagna, fonda, infatti, la propria crescita su un’importante peculiarità: il Gruppo, a differenza della maggioranza degli altri player italiani del settore, si distingue perché, oltre all’attività di gestione, costruisce direttamente le proprie residenze per anziani.

Gli immobili costruiti da Sereni Orizzonti vengono poi ceduti ai real estate investment fund. Le Rsa – ramo immobiliare restano di proprietà dei gestori. Per Sereni Orizzonti gestione e costruzione rappresentano una doppia linea di ricavi che consente ampi spazi di sviluppo all’azienda. La partnership con i principali fondi immobiliari europei è oggi uno dei più forti stimoli allo sviluppo dell’healthcare privato.

Il nuovo progetto

La crescita dell’azienda ha garantito l’avvio di un nuovo progetto di sviluppo da oltre 200 milioni di euro, per la creazione di venti nuove residenze sanitarie per anziani nei prossimi cinque anni. Il piano, che consentirà l’apertura di 2400 nuovi posti letto con importanti ricadute occupazionali, di oltre 1200 assunzioni, si compone di una pipeline suddivisa fra Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Sardegna. Le residenze sono già attualmente in corso di realizzazione o cantierabili entro il biennio 2023-2024. Entro la fine di quest’anno, dopo l’apertura a maggio dell’RSA di Borgo Ticino (NO), diventeranno operative le residenze di San Gillio e La Loggia sempre in Piemonte, Fontanafredda in Friuli- Venezia Giulia e Sanluri in Sardegna.