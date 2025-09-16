Crescono in regione i beni confiscati alla criminalità e alle mafie

Crescono, anche in Friuli Venezia Giulia, i beni confiscati alla criminalità e alle mafie. È quanto emerso nel corso del seminario formativo, ospitato oggi a Udine e promosso da AGCI Solidarietà FVG, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoop Sociali, insieme a Libera FVG.

Nel 2022, in regione, in gestione all’agenzia nazionale c’erano circa 50 beni immobili e 5 aziende; gli immobili già destinati erano 40, di cui 32 assegnati ai Comuni e 8 mantenuti al patrimonio dello Stato e assegnati ad uso governativo, quindi alla Polizia di Stato/Guardia di finanza/ministeri. Dei beni trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, 14 sono stati destinati per finalità sociali e 18 per finalità istituzionali.

Oggi in gestione all’agenzia nazionale ci sono 32 beni immobili e 5 aziende; gli immobili destinati sono 70, di cui 17 mantenuti al patrimonio dello Stato e 51 trasferiti al patrimonio dei Comuni, 2 sono stati venduti; dei beni trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni 25 sono stati destinati per finalità sociali e 18 per finalità istituzionali, degli altri non è specificata la destinazione.

“La procedura di assegnazione dei beni confiscati, considerata complessa, può scoraggiare piccoli Comuni e realtà del Terzo settore ad accedere ai bandi di assegnazione. Per questo stiamo lavorando a strumenti di supporto e manuali pratici”, ha spiegato Barbara Clama, presidente Osservatorio Regionale Antimafia, illustrando il funzionamento della nuova Piattaforma unica delle destinazioni.

“La restituzione dei beni confiscati alle comunità ha un valore non solo economico ma anche etico e simbolico: trasformare ciò che era frutto di illegalità in opportunità per la comunità significa costruire cultura della legalità” ha sottolineato Clama, richiamando anche l’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia: “Il quadro in regione non è più rassicurante come in passato, i segnali ci sono e non possiamo chiudere gli occhi”.

«Il Friuli Venezia Giulia non è più solo terra di passaggio per i traffici illeciti, ma un luogo in cui la criminalità organizzata ha saputo radicarsi – è infatti la denuncia degli organizzatori dell’approfondimento odierno, che ha avuto luogo nella sede di Confcooperative FVG -. Il numero in costante aumento dei beni confiscati, già destinati nella nostra regione, rappresenta la prova tangibile di come le mafie abbiano trovato terreno fertile anche qui. È quindi fondamentale che la società civile, le cooperative e gli enti del Terzo Settore si assumano la responsabilità di trasformare questi luoghi da simboli di illegalità in occasioni concrete di sviluppo sociale ed economico».

Il seminario, realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Regionale Antimafia e inserito nella campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, ha approfondito la normativa in materia di confisca e gestione dei beni sottratti alle mafie e ha illustrato il funzionamento della nuova Piattaforma unica delle destinazioni, strumento che semplifica le procedure di assegnazione ma che richiede alle amministrazioni locali e al Terzo Settore di programmare con maggiore responsabilità la gestione futura degli spazi.

Dopo le premesse di Luca Fontana (presidente CCI Federsolidarietà FVG), Alessandra Zannier (vice presidente Legacoop Sociali Fvg) e Andrea Carlini (presidente AGCI Solidarietà FVG), sono intervenuti Giuliana Colussi (referente Libera FVG), la citata Barbara Clama (presidente Osservatorio Regionale Antimafia), Tatiana Giannone (referente nazionale Libera per i beni confiscati) e Sofia Nardacchione (membri della presidenza nazionale Libera).

«Il riuso sociale dei beni confiscati – osservano AGCI Solidarietà FVG, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoop Sociali – è ormai una prassi consolidata che dimostra come la legalità possa diventare valore aggiunto per i territori. Le cooperative sociali, per la loro vocazione inclusiva e orientata al bene comune, sono i soggetti ideali per renderla sempre più efficace»