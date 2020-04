Crisi del settore Cooperazione sociale – lettera dei Sindacati alla Regione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In relazione alla drammatica crisi del settore Cooperazione sociale Cgil, Cisl e Uil hanno inoltrato una- lettera al Presidente della Regione Fvg

Fedriga, al Vice Presidente e Assessore alla salute Riccardi, all’Assessore al Lavoro Rosolen e all’Assessore alle Autonomie Locali Roberti per segnalare, si legge nella missiva, la grave situazione in cui sta versando il sistema della Cooperazione sociale a causa dell’emergenza Covid-19. C’è, però, uno strumento normativo, spiegano le organizzazioni sindacali, che può permettere di evitare un vero e proprio tracollo che potrebbe travolgere migliaia di lavoratori e lavoratrici, soci o dipendenti delle cooperative: noi crediamo che sia necessario e anche doveroso utilizzare tutto ciò che la legislazione consente. L’articolo 48 del DL Cura Italia prevede sia l'obbligo legislativo di co-progettare i servizi sospesi al fine di riattivarli a favore dell'utenza, ma anche la necessità di rispettare gli impegni contrattuali garantendo quei pagamenti che possono far sopravvivere il settore. Ciò non sta accadendo: alcune Stazioni appaltanti, fra cui i Comuni, non si rendono disponibili a riprogettare i servizi e, tanto meno, a pagare i contratti già in essere. Queste scelte, che riteniamo incomprensibili, potrebbero aggravare pesantemente la crisi economica che coinvolge il nostro territorio e che potremmo definire un gravissimo effetto collaterale del Covid-19.

D’altro canto, dobbiamo segnalare che l’indicazione operativa data dall’Assessore Riccardi il 3 aprile scorso – attraverso una nota redatta dalla Direzione Centrale, Servizio politiche per il Terzo Settore - agli Enti del SSR, anch’essi stazioni appaltanti, va nel verso corretto a dimostrazione che qualcosa si può fare. Per questo motivo scriviamo all’Amministrazione regionale che riteniamo possa dare le indicazioni politiche e operative che vadano nella direzione di salvare tutte le realtà produttive del nostro territorio, siano esse concernenti la produzione di beni o, come nel caso della Cooperazione, di servizi.