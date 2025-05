Crisi Fvg: Moretti (Pd), Fedriga messo in riga, ora Fdi da le carte. Conti (Pd), Fedriga deve continuare a galleggiare

Dopo la sceneggiata della remissione delle deleghe di sette assessori su dieci e dopo l’esito della riunione di ieri di Roma, oggi assistiamo, da Trieste, alla terza puntata della farsa che vede protagonista il centrodestra del Fvg. Fedriga ha tenuto in piedi un indecoroso teatrino per più di una settimana per non cambiare nulla. Nulla cambierà quindi nella sanità, ma si conferma un dato: Fedriga ne esce fortemente indebolito, messo in riga da Meloni, con il terzo mandato ormai sepolto e con FdI che da oggi in avanti darà le carte». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando le prime notizie relative all’esito della odierna riunione di maggioranza.

«Sulle critiche avanzate dal ministro Ciriani rileviamo che in questi giorni nessuno ha difeso né Riccardi, né il dg di Asfo Tonutti, e del terzo mandato, il motivo principe per il quale Fedriga ha creato questa situazione, probabilmente non se ne parlerà più, morto e sepolto» commenta il capogruppo dem. «Oggi abbiamo avuto la conferma che Fdi tiene il boccino in mano e condizionerà la tenuta politica futura della maggioranza. Ora attendiamo di conoscere i contenuti dell’annunciata “Mozione” o “Questione di governo”: abbiamo l’impressione però che la montagna abbia partorito il classico topolino. Una farsa alla quale cittadini e imprese non meritavano di assistere».

Fvg: Conti (Pd), Fedriga deve continuare a galleggiare

“A Fedriga hanno fatto capire che il terzo mandato non esiste e che non ha alternativa se non continuare a galleggiare fino al 2028. Non è un bene per il Friuli Venezia Giulia. Come era annunciato il vertice di maggioranza è stato un rito inutile il cui esito è stato scritto a Roma e anche eventuali passaggi in Consiglio regionale avranno lo stesso valore. La Giunta regionale resta tutta come era e dov’era, segno che non c’è nemmeno l’intenzione di cambiare marcia. È purtroppo restano anche le criticità pesantissime denunciate nella sanità e patite dai cittadini”. La segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti commenta quanto emerso dal vertice di maggioranza, con il presidente Massimiliano Fedriga, tenutosi a seguito della crisi in Friuli Venezia Giulia.

“Da oggi intensifichiamo il lavoro – aggiunge la segretaria dem – per un’alternativa a questo centrodestra arrogante e inetto, che vogliamo sconfiggere per il bene della regione”.