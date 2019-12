Crisi Lavinox: sinistra italiana a fianco dei lavoratori

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La situazione alla Lavinox di Villotta di Chions non è cambiata: la proprietà ancora una volta non ha preso accordi definitivi con i lavoratori e le lavoratrici, che attendono l'erogazione della tredicesima e soprattutto una situzione più chiara sul loro futuro lavorativo.

128 addetti (tra Lavinox e Sarinox) passeranno le feste natalizie con la paura di non avere più un posto di lavoro da gennaio e ciò nonostante il Gruppo Sassoli non si é impegnato neppure a garantire ufficialmente l'intera somma della tredicesima.

Per questo Sinistra Italiana, dopo aver presentato un'interrogazione al Ministro Patuanelli tramite il proprio segretario, l'on. Nicola Fratoianni, e l'on. Stefano Fassina, ribadisce di essere al fianco di tutti i lavoratori Lavinox e Sarinox e invita tutti a partecipare al presidio ad oltranza che i sindacati hanno organizzato dal 27 Dicembre nel piazzale della fabbrica .