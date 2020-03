Crolla il livello d’inquinamento in Cina. Torna il cielo azzurro su Wuhan

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Della serie non tutti i mali vengono per nuocere, il coronavirus porta a una incredibile riduzione dell'inquinamento atmosferico in Cina.

I dati satellitari non mentono e mostrano che cosa è cambiato anche in Cina a causa della diffusione del virus e il quasi azzeramento della produzione industriale ha fatto diminuire drasticamente, il livello di biossido di azoto. Il risultato è che si è passati nelle foto satellitari dal marrone intenso al blu cielo.

La comparazioni delle foto satellitari sulla regione di Wuhan del 2019 e quelle dopo il blocco dovuto al coronavirus parlano chiaro, la nuvola marrone scuro che significa livelli estremamente elevati di biossido di azoto (NO2) paragonata con quelle scattate pochi giorni fa dai satelliti della NASA e dell'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno evidenziato che il marrone è stato sostituito da un cielo azzurro molto chiaro con bassissima concentrazione di NO2