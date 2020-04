Crollato un ponte sul fiume Magra in Toscana. Coinvolti due furgoni

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il coronavirus non ferma il degrado delle infrastrutture ma almeno ha limitato quello che poteva essere un nuovo disastro. Il ponte che collega la provinciale 70 con la Sp62 in Toscana è crollato. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto due furgoni, uno dei due autista vedendo quanto avveniva è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, l'altro è rimasto ferito pare non gravemente, ma fosse accaduto in altri tempi il bilancio sarebbe stato certamente più pesante anche in considerazione dell'orario, le 10,30 circa.

Il ponte si trova ad Aulla località Albiano. Almeno due le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto, allertato anche il nucleo Usar. Dalle prime immagini dell’incidente, si vede un furgone tra le macerie del ponte e i testimoni parlano di «un forte odore di gas». Il ponte, a quanto riferisce l’agenzia Agi, è gestito da Anas.