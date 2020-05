Cronache dalla Siria: “Baruffe Chiozzote”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Prima di tutto vorrei deviare un attimo dalle solite cose e dare il bentornata a Silvia Romano. Con una raccomandazione se mi e’ consentito; lasciatela in pace! Una ragazza cosi’ giovane ora ha solo bisogno di rimanere lontano dalla luce dei rilfettori che inevitabilmente si punteranno su lei. Le auguro, e lei e a chi le sta vicino, di riuscire a mantenere le giuste distanze dai soliti avvoltoi che le svolazzeranno immancabilmente sopra.

Mentre le vicende mediorientali continuano a mescolarsi tra di loro in uno stato confusionale, ma con legami ben connessi tra di loro che a noi comuni mortali perlopiu’ sfuggono, comincia al Consiglio di Sicurezza dell’ONU la schermaglia sulla discussione del rinnovo o della revisione della risoluzione UNSCR (United Nations Scurity Council Resolution) 2504 che regola le aperture dei confini della Siria attraverso i quali dovrebbero passare gli aiuti delle agenzie dell’ONU.

Ovvio che quando ci si inoltra in questi meandri, non si tiene affatto conto delle reali necessita’ di chi questi aiuti dovrebbe ricevere, ma piuttosto dei soliti interessi dei vari attori coinvolti in questa intricata matassa che e’ la guerra. E su queste basi pare che si svolgera’ la discussione. Certo, c’e’ ancora tempo, visto che se ne parlera’ a Luglio, ma gia’ cominciano a girare documenti da parte dei soliti “think tank” che insegnano al mondo come dovrebbe funzionare e che nella politica soprattutto Usa hanno un potere non da poco nell’influenzare le scelte che poi si faranno.

Nello scorso Gennaio, Russia e Cina hanno bocciato la proposta che invece era appoggiata da Usa , Francia e GB di mantenere aperti gli stessi valichi previsti dalla precedente risoluzione e che la durata della decisione fosse di almeno un anno. E possibilmente di aprirne uno ulteriore, ma sempre in zone sotto il controllo delle “opposizioni” piuttosto che del governo di Damasco. Ovvio che decisioni del genere hanno un risvolto politico di un certo peso e stabilire che il carrozzone degli aiuti UN passi attraverso un luogo oppure l’altro stabilisce come un attore o l’altro si garantisce la gestione di tali aiuti.

Chiaro che tutto cio’ interferisce nella possibilita’ di ricevere e nella facilita’ di distribuire i beni che devono raggiungere i destinatari finali, cioe’ chi ne avrebbe bisogno e diritto. Che questi aiuti vengano ricevuti e gestiti direttamente dagli uni oppure dagli altri, fa la differenza e stabilisce rapporti di interdipendenza che rafforzano o indeboliscono le capacita’ di relazionarsi in modo positivo con la popolazione. Controllare questa catena, significa poi poter dirigerla verso i tuoi sostenitori piuttosto che tenere sotto scacco gli oppositori.

Ergo, tutti giocano ad appoggiare i propri alleati.

Fino a Gennaio i confine attraverso cui si importavano le merci di UN erano rispettivamente; due al confine con la Turchia nella zona nord ovest, ma all’interno dell’area controllata dagli alleati di Ankara: HTS - Hayat Tahrir al Shab (Al Qaeda e difficilmente controllabile) e FSA - Free Syrian Army (“moderati” con al suo interno tutta una serie di altri gruppuscoli comunque salafiti), uno al confine con l’Iraq ma controllato da SDF (coalizione a maggioranza kurda e alleata degli Usa) e uno al confine con la Giordania, ora controllato da Damasco ma in una zona a forte presenza di avversari di Assad e parecchio instabile.

In seguito alle decisioni del UNSCR prese a Gennaio, ora sono in funzione solo quelli di Bab al Hawa, all’interno della sacca di Idlib e Bab al Salam sotto controllo dei “ribelli” nel nord strettamente tenuti sott’occhio dai turchi. In parole povere se UN intende importare gli aiuti dall’estero, deve per forza passare attraverso quei valichi. In alternativa, ovviamente ed e’ qui che si fanno i giochi, l’alternativa e’ l’aeroporto di Damasco oppure eventualmente i porti sulla costa sempre sotto il controllo del governo. Chiaro che chi supporta Damasco tende a fare in modo che sia Assad a decidere e governare le modalita’ di distribuzione dei beni. Il fatto che il valico di Yaroubyah (gestito da Baghdad, ma che dalla parte siriana e’ sotto il controllo di SDF) rimanga aperto, significa non avere il controllo del meccanismo e doverlo delegare all’amministrazione autonoma (Self Administration) che governa il NES (Nord Eastern Syria) che ovviamente decide secondo le priorita’ che ritiene piu’ opportune.

Fino ad oggi tutto cio’ ha comportato una diminuzione della disponibilita’ degli aiuti soprattutto nel NES, visto che da Damasco ancora non e’ stato messo in piedi un meccanismo che funzioni decentemente e che raggiunga adeguatamente le zone sotto controllo altrui.

D’altra parte, il fatto che i confini disponibili siano entrambi fuori dalla gestione siriana, significa che chi quei confini controlla, e’ in grado di decidere come taglieggiare e come indirizzare quanto destinato ai beneficiari. Si sappia comunque che i latrati che si sollevano da parte di chi sostinene che non riaprendo almeno Yaroubyah (NES), si sfiorerebbe una catastrofe sono pelosi e per niente dettati dalla solidarieta’ che si va sbandierando. Tanto quanto quelli di chi sostiene che gli aiuti potrebbero essere centralizzati e poi gestiti da Damasco.

Rimane da stabilire alla fine quale sia la reale valenza di un’organizzazione elefantiaca che dovrebbe risolvere le diatribe del pianeta, e invece puntualmente si piega ai voleri dei soliti, in teoria, cinque (mentre di fatto sono tre al massimo) che hanno il diritto di veto su tutto, mentre gli altri possono solo provare a protestare. Timidamente, si sappia.

Un po’ come diceva il Marchese del Grillo: “io so io, e voi nun siete un cazzo”. Ma si spaccia per democrazia.

