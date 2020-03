Cronache siriane: L’effetto virus, anche noi (un po’) rinchiusi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Fa strano; decisamente insolito guardarsi attorno e realizzare che di punto in bianco tutto si sia fermato. Le strade che fino all’altro giorno brulicavano di persone, di auto, moto e biciclette che si intrecciavano tra di loro con un senso che ancora e dopo un paio di anni passati da queste parti non sono riuscito a capire, sono terribilmente vuote. E’inusuale accorgersi che la precedenza, che da noi ha un riferimento preciso, il senso di marcia che inevitabilmente dovrebbe prevedere regole strette, qui vengono interpretati, per usare un eufemismo, e con una certa leggerezza, non sono piu’ un problema. Generalmente, distrarsi un attimo quando si cammina in strada, fermare l’attenzione su un particolare e rinuciare alla vista almeno a 180 gradi potrebbe costare caro. Anche quando si e’ convinti di rispettare le regole bisogna tenere conto che la locale interpretazione di tali regole prevede parecchie varianti. Mai pensare che guidare nella strada principale ti garantisca di avere la precedenza sulle strade laterali e perpendicolari. Che un’automobile, una Part (motociclette moto diffuse che possono portare da un minimo di una persona ad un massimo fino ad oggi visto, e registrato, di sei passeggeri) escano dall’incrocio senza la minima intenzione di verificare se in contemporanea ci sia un altro mezzo che potrebbe intrensecare la sua direzione di marcia, e’ un elemento del tutto naturale. Tanto quanto pensare che tenere la destra possa in qualche modo garantire che nessun altro possa arrivarti giusto di fronte a tutta velocita’. Per dire, le poche strade che hanno un’aiuola divisoria tra un senso e l’altro di direzione, non necessariamente indicano che quella direzione e non l’opposta sia quella seguita dalla maggioranza dei veicoli.

Ma cio’ che risulta davvero sorprendente, non e’ tanto questa diffusa anarchia nell’interpretazione delle regole, quanto il fatto che non si e’ mai visto qualcuno che osi protestare per mancate precedenze o per il trattore che ti arriva addosso mentre potrebbe usare la sua normale corsia che e’ del tutto libera dal traffico. Certo, qualche colpo di clacson e una poco interpretabile imprecazione per chi come il sottoscritto non parla ne’ arabo ne’ kurdo, scappa. Ma non si arriva mai ad uno scontro diretto come sarebbe normale aspettarsi per esempio in Italia per casi di questo genere. Da noi c’e’ gente che si ammazza di legnate per un posto al parcheggio o per aver subito un sorpasso azzardato. Qui no, vige probabilmente la legge della coscienza per cui, se oggi l’hai fatto tu, domani lo potrei fare tranquillamente io.

Ecco, questo aspetto della vita quotidiana locale ora pare sparito, cancellato. Le strade sono un minimo frequentate solo dalle 8 del mattino alle 12, quando solo i negozi di alimentari e I forni rimangono aperti e solo durante questo orario. Poi non e’ che il traffico sparisca del tutto, alcune auto e Part circolano ancora, non si capisce bene se grazie ad un permesso oppure alla solita interpretazione soggettiva delle regole. Appena arriva pero’ il tramonto e il conseguente buio, in giro non c’e’ piu’ nessuno e le strade rimangono spopolate; ben distribuite nei punti strategici della cittadina pullulano le pattuglie di poliziotti e militari ben armati che disincitavano (diciamo cosi’..) la volonta’ di uscire. Naturalmente ci sono alcune categorie di privilegiati che per motivi e grazie a permessi speciali (anche quelli interpretabili) possono circolare, e noi tra quelli. Pare addirittura che anche i cani, che generalmente preferiscono aspettare la sera per andarsi a cercare un boccone di cibo che plachi la loro atavica fame, optino per un basso profilo di visibilita’.

Sembra proprio che il virus provochi maggiori effetti della guerra che qui in realta’ non ha mai inciso direttamente se non in precisi e limitati momenti. Le misure preventive ormai sono applicate giustamente dappertutto, l’esempio di altri paesi come il nostro hanno avuto l’effetto di provocare almeno quel minimo di attenzione indispensabile a cercare se non di fermare (cosa che appare pia illusione), ameno di limitare la diffusione del morbo. A ben guardare in giro, poi, si scopre che se nelle vie principali non si vede praticamente anima viva e i negozi rispettano accuratamente gli orari e le forzate chiusure, nelle viuzze piu’ nascoste e decentrate c’e’ un maggiore fremito di vita, qualche raro negozietto e’ aperto e qualche motocicletta ancora gira abusivamente. E’ capitato proprio l’altra sera quando ignaro dei provvedimenti presi dalle autorità, ero beatamente in giro in bici ed un amico locale incrociato per caso, mi ha fatto da cicerone al commando della sua fida Part attraverso le stradine per evitare di incrociare le pattuglie. Piccolo segnale di solidarieta’ di cui tutti dovremmo imparare ad accorgerci e che ci farebbe pensare che non siamo noi ad essere I buoni e gli altri cattivi. Ma questa e’ in effetti un’altra storia.

Vien da pensare che questa pandemia potrebbe avere persino dei risvolti positivi, che sarebbe bello che oltre ad interrompere le attivita’ economiche e sociali, questo pestifero virus riuscisse anche a fermare le attivita’ belliche che nonostante tutto e soprattutto nella sacca di Idlib alla faccia di qualsiasi accordo, continuano senza tregua. Ma e’ molto piu’ probabile che prima o poi usciremo dalla sciagura provocata dal morbo piuttosto che dalla follia della guerra.

Docbrino