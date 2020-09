Cultura e scienza per aumentare la coesione sociale e aiutare la pace nei balcani

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Sabato 5 settembre alle 10.15 nel Centro Congressi di Porto Vecchio l’Università di Trieste propone il panel dal titolo "Patrimonio culturale e scienza: prospettive di diritto e politica". Obiettivo di questa sessione è raccontare e discutere con il pubblico gli ultimi progressi della ricerca accademica che si occupa del ruolo che il collegamento tra "patrimonio culturale" e "scienza" può svolgere sulla società. In particolare si illustrerà come questo collegamento può aumentare la coesione sociale e aiutare a mantenere relazioni pacifiche all’interno degli stati e a livello internazionale in contesti multiculturali, come l'area dei paesi dei Balcani occidentali, posta all'intersezione dei confini dell'Unione europea. I partecipanti sono docenti universitari dell’area dei Balcani occidentali e di Trieste: Alicja Jagielska-Burduk Cattedra UNESCO di diritto dei beni culturali (Università di Opole, Polonia), Sloboda Midorovic, membro del team del progetto “The Right to Cultural Heritage - Its Protection and Enforcement Through Cooperation in the European Union (Università di Novi Sad, Serbia), Ivana Kunda, a capo del team croato per la prossima edizione del CHRS Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel (Università di Rijeka, Croazia), Francesca Fiorentini, ricercatrice e coautrice del Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, 2È ÉDITION (Dipartimento IUSLIT, Università di Trieste). A moderare l’incontro sarà Andrzej Jakubowski, a capo del team polacco del progetto “Dictionnaire du droit de l'art Comparé” (Institute of Law Studies, Polish Academy of Science, Varsavia, Polonia).

sabato 5 settembre

10.15-11.50

Trieste Convention Center Room 28H, Porto Vecchio, Trieste

CULTURAL HERITAGE AND SCIENCE: PERSPECTIVES IN LAW AND POLICY

relatori

Alicja Jagielska-Burduk, University of Opole, Poland

Sloboda Midorovic, University of Novi Sad, Serbia

Ivana Kunda, Law Faculty University of Rijeka

Francesca Fiorentini, Department IUSLIT University of Trieste

modera

Andrzej Jakubowski, Institute of Law Studies, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland

A cura di Università degli Studi di Trieste

Bio relatori:

Andrzej Jakubowski è professore associato dell’Istituto di studi giuridici dell’Accademia polacca delle scienze di Varsavia (Polonia) ed è docente di arte e diritto presso l'Istituto di storia dell’arte dell’Università di Varsavia. Dal 2017 è presidente del Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance, International Law Association (ILA). È stato invitato come Guest Lecturer al Center for Higher Defense Studies di Roma, all'Università di Maastricht, all'Università Kadir Haas di Istanbul. Attualmente è a capo del team polacco del progetto “Dictionnaire du droit de l'art Comparé”, Centre National de Researche Scientifique, Parigi (Francia).

Alicja Jagielska-Burduk da febbraio 2018 è Cattedra UNESCO di diritto dei beni culturali, Facoltà di Opole, Università di Opole (Polonia). È stata plenipotenziaria del Rettore nell'area di cooperazione Bydgoszcz, con la Scuola Internazionale di Bydgoszcz, gestita dall'Università Kazimierz Wielki e istituita tramite un accordo tra la Polonia e il quartier generale SACT NATO. Nel 2014 è stata membro del team “Society” su tematiche legate alla cultura, e ha lavorato alla bozza del Contratto Territoriale relativo al Periodo di Programmazione dell'Unione Europea 2014-2020. Ciò includeva la partecipazione a riunioni a Bydgoszcz e Toru, nonché l'esecuzione di una valutazione formale e fattuale (2014). Attualmente sta preparando documenti sulla due diligence e sui codici etici del mercato dell'arte per l’UNESCO.

Sloboda Midorovic è assistente alla didattica di Introduzione al diritto civile e diritto della proprietà immobiliare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Novi Sad, Dipartimento di diritto civile. Dal 2018 è membro del team del progetto “The Right to Cultural Heritage - Its Protection and Enforcement Through Cooperation in the European Union (HEURIGHT)”, ERA-NET PLUS (Horizon 2020) - http://www2.units.it/ heuright

Ivana Kunda è professore associato e direttore del Dipartimento di Diritto Privato Internazionale ed Europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Rijeka e vice-preside per la Ricerca. È stata invitata come visiting professor all'Università di Navarra, allo IULM, all’Università di Anversa, Università di Lubiana, Università di Zagabria, Scuola estiva WIPO e Istituto estivo MSU Croatia. Ha ottenuto borse di studio internazionali, tra cui la borsa di studio Fulbright nel 2010 per la ricerca presso la Columbia University, la borsa di studio GRUR nel 2007, 2008 e 2014 per la ricerca presso il Max Planck Institute for Innovation and Competition e la borsa di studio GIZ nel 2002 per la ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto privato internazionale e comparato e l'Università di Amburgo. E’ ed è stata membro di gruppi di ricerca in diversi progetti europei e nazionali. Era una giornalista nazionale croata per il progetto HEURIGHT: The Right to Cultural Heritage, Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union, finanziato dall'UE, dove ha collaborato strettamente con il team di progetto dell'Università di Trieste. Grazie alla sua ricerca focalizzata sulla proprietà e sui diritti intangibili, è stata invitata a guidare il team croato per la prossima edizione del CHRS Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel (M. Cornu, C.Wallaert, J Fromageau, eds.) . Tra le sue iscrizioni professionali ci sono quelle dell'ILA e dell'ATRIP, mentre funge anche da vicepresidente dell'Associazione croata di diritto comparato, è anche redattrice del Balkan Yearbook of International and European Law e della Santander Art and Culture Law Review.

Francesca Fiorentini è professore associato di Diritto Comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) dell'Università degli Studi di Trieste. È autrice di un articolo su "Cultural Heritage in the EU 'External Relations" tenuto alla "58th London-Leiden Conference: The European Union and International Law", organizzata al King's College di Londra, dal British Institute of International and Comparative Law, dall'Università di Leiden e dal Centre for European Law del King's College. Dal 2017 è membro dell'Advisory Body of the Series "Land and Housing Law" (Elgar Publishing, London), ed è stata ricercatrice e coautrice invitata per la preparazione del Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, 2È ÉDITION (M. Cornu, C.Wallaert, J Fromageau, eds., CNRS Éditions, Paris), sotto il Coordinamento Italiano del prof. Manlio Frigo, Università degli Studi di Milano. Ricerca condotta nell'ambito del gruppo di ricerca internazionale «Droit du patrimoine culturel et droit de l’art».