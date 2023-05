Di lui si parla da tempo nei corridoi dei piccoli poteri regionali. In fondo, anche lui appartiene alla categoria dei “bravi” imprenditori, prestati alla politica fatta, spesso, da chi non sa quanta fatica costi fare impresa. Ora, poi, è alla ribalta anche delle cronache nazionali, non solo di quelle locali. È sono Friuli Venezia Giulia in molte foto ed è famoso, tra l’altro, per avere promosso investimenti copiosi per le attività invernali delle nostre montagne anche se oramai manca la neve. Adesso, poi, ci sono di mezzo gli immobili triestini, già di Mediocredito.

Ma guai a pensare male, fottuti comunisti. Come non capite che è solo attenzione per gli immobili dismessi o in vendita, cultura della casa e del bene mattone, ecc., nonché sguardo quotidiano alle proposte di vendita delle agenzie immobiliari? Metteteci voi i soldi se li avete, sembra dire.

È Friuli, senza Venezia Giulia.

Zihal