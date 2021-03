Cure domiciliari precoci ai malati di Covid 19, cittadini: «finalmente definito il protocollo regionale»

«La standardizzazione delle cure a domicilio dei pazienti Covid 19, più volte da noi invocata negli ultimi mesi, finalmente vede la luce: la notizia della presentazione, domani, di un protocollo in materia è stata comunicata questa mattina dal Direttore centrale della salute, rispondendo a una nostra domanda sulla situazione in Friuli Venezia Giulia delle cure domiciliari precoci, utili alla guarigione del malato e a ridurre la pressione sugli ospedali».

Simona Liguori, consigliere regionale dei Cittadini, nel corso della Commissione III ha inoltre chiesto all’assessore Riccardi di fare il punto sulle vaccinazioni a domicilio degli over 80 e dei soggetti fragili, in particolare relativamente al Distretto di Udine e sul coinvolgimento in un tanto dei Medici di medicina generale: «Sarà nostra cura continuare a monitorare la situazione di questo importante setting assistenziale» ha concluso Liguori. Alla seduta della Commissione III è intervenuto anche il capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, che ha posto l’attenzione anche sul tema – che purtroppo non ha trovato risposta – della somministrazione dei vaccini alle persone di una certa età non residenti che sono giunte in regione per aiutare i familiari nella gestione dell’emergenza.