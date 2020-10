Curva contagi da Covid 19 cresce in maniera esponenziale, oggi in Italia +4.458 (ieri erano +3.678)

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ancora in aumento i contagiati dal Coronavirus nel nostro paese, oggi +4.458 (ieri erano +3.678) e i tamponi sono 128.098. I dati diffusi dal ministero della sanità dicono anche che il numero dei deceduti diminuisce (22 nelle ultime 24 ore) e i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 3.925, rispetto a ieri +53. In terapia intensiva sono 358 (+21). In isolamento domiciliare 61.669, pari a 3.212 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 65.952, rispetto a ieri in aumento di 3.376. Tra dimessi e guariti si contano 236.363 persone, in aumento di 1.060 unità. I deceduti sono 22 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.083. I casi totali sono 338.398 (+4.458). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 128.098 per un totale di 12.197.500. La Regione Basilicata segnala che 2 casi positivi odierni e segnalati nel computo totale dei nuovi casi si riferiscono a residenti in isolamento in Puglia che hanno utilizzato per l'esecuzione e la diagnosi di Sars Cov-2 laboratori accreditati della Regione Basilicata. La Regione Sicilia segnala che dei 259 nuovi positivi, si rileva un migrante. La Regione Umbria segnala che i casi testati di ieri erano 130.552 e non come erroneamente digitato 135.552; oggi il dato corretto è quello riportato, ossia 131.965. In Campania 757 positivi su 7044 tamponi Ancora un'impennata di contagi da Covid-19 in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 757 i positivi facendo salire il totale dei contagi da inizio pandemia a 16.464. Nella giornata di ieri si è registrato anche un decesso e 149 guariti. I dati sono stati comunicati dall'Unità di crisi regionale. I decessi sono, dunque, 470 mentre i guariti in totale 7.044. I tamponi eseguiti 654.892, di cui 9.925 effettuati ieri. Su base regionale, i posti di terapia intensiva disponibili sono 108 e quelli occupati 55. I posti letto in degenza disponibili sono 665 e gli occupati 550. Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della "Fase C" che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva. In Lombardia 683 casi e 1 morto, +22 ricoveri In Lombardia oggi sono stati registrati 683 nuovi casi, di cui 71 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.979. I tamponi effettuati arrivano a 22.069 (totale complessivo: 2.254.865) con una percentuale del 3% rispetto ai positivi, mentre i guariti/dimessi sono 153 (totale: 82.484, di cui 1.427 dimessi e 81.057 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva aumentano di una unità a 41, mentre i ricoverati salgono di 22 (361). Ieri, a fronte di 21.569 tamponi, c'erano stati 520 positivi e 5 morti. In Veneto 491 casi e 6 decessi in un giorno Sono 491 i nuovi positivi nella Regione Veneto solo nelle ultime 24 ore, e sono 6 i nuovi decessi. A dirlo è l'ufficio stampa della Regione, secondo i dati forniti dalla Direzione Prevenzione del Veneto al ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia da coronavirus i positivi registrati sono 29.909, con 2.206 vittime. Gli attualmente positivi sono 5.083. In isolamento domiciliare ci sono 10.934 persone, delle quali - sottolinea l'ufficio stampa - il 90% è asintomatico. Nel Lazio 359 nuovi casi, 144 a Roma e 6 decessi Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 359 casi e casi e di questi 144 a Roma. 6 i decessi e 81 i guariti. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%. A lavoro per ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl.

In Puglia sono stati rilevati 248 nuovi casi di Covid-19 su 4.754 tamponi. Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un decesso in provincia di Taranto portando il numero di vittime totali a 604.