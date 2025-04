Da Bibione a Lignano una pedalata tra due mondi immersi nella natura

Due eccellenze del territorio unite da un grande obiettivo comune: la protezione e la valorizzazione della Natura e la gestione delle specie minacciate. Nasce così la collaborazione tra il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro e l’Oasi naturalistica Valgrande di Bibione, due realtà immerse in un contesto naturalistico straordinario, sulle opposte sponde del fiume Tagliamento, pronte a offrire un’esperienza unica a visitatori, famiglie e scuole.

Da questa sinergia prende vita una speciale iniziativa reciproca: presentando il biglietto d’ingresso di uno dei due parchi alla cassa dell’altro, i visitatori riceveranno uno sconto sulla tariffa regolare. Inoltre, è stato creato un pacchetto didattico dedicato alle scuole, con tariffe agevolate per visitare entrambi i Parchi e beneficiare di attività educative progettate ad hoc per offrire un’esperienza completa tra fauna esotica e ambienti naturali autoctoni.

Il punto culminante di questa collaborazione sarà l’evento speciale di venerdì 2 maggio 2025: una giornata immersiva e sostenibile che unisce le due realtà attraverso il mezzo più ecologico possibile: la bicicletta.

Il programma

Partenza alle ore 10.00 dall’Oasi Valgrande, dove una guida esperta accompagnerà i partecipanti alla scoperta della ricca biodiversità dell’area protetta. Terminata la visita (ore 12.00) si inforcano le biciclette per attraversare la ciclabile di Bibione fino al passo barca X-River, il collegamento tra le due sponde del Tagliamento. Dopo l’arrivo a Lignano Riviera, pausa pranzo (ore 13.00) e visita guidata al Parco Zoo Punta Verde, dove si potranno ammirare circa 1000 animali di 80 specie diverse.

Al termine, (ore 17.00) il rientro con il passo barca conclude una giornata all’insegna della Natura, del rispetto per l’ambiente e della scoperta.

“Un’occasione imperdibile per vivere un’intera giornata tra educazione ambientale, escursione attiva e divertimento a contatto con la Natura – commenta con particolare soddisfazione il direttore del Parco Zoo, Maria Rodeano. Siamo orgogliosi di avviare questa importante collaborazione con l’Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione, un vero gioiello del nostro territorio. Lavorare insieme per la tutela della fauna e degli ecosistemi locali rappresenta una missione che ci unisce profondamente”.