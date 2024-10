Da domani a Udine “ciak si gira”. La città protagonista delle riprese di “Alla festa della rivoluzione” con Riccardo Scamarcio

Tutto pronto per le riprese del nuovo film del regista Arnaldo Catinari dal titolo “Alla festa della rivoluzione”. Le scene verranno girate in città da sabato fino al 22 novembre, vedranno la città di Udine sullo sfondo e comporteranno alcune limitazioni alla sosta e poche limitazioni al transito. Della pellicola sono protagonisti Riccardo Scamarcio e anche due volti della fortunata fiction Rai “Mare fuori”, Valentina Romani “Naditza”, vista anche ne “La porta rossa” e Nicolas Maupas, il “Chiattillo”.

“Udine è già stata ambientazione di alcune scene iconiche del cinema” commenta Alessandro Venanzi, vicesindaco della città. “Questo ulteriore evento costituisce una nuova spinta all’ implementazione del cineturismo, che anche per la nostra città costituisce elemento di ulteriore sviluppo e crescita quale destinazione esperienziale. In questo non posso che apprezzare il lavoro della Film Commission FVG.

Le scene in città saranno molte: grazie ai social potremo veicolarne ancora di più l’immagine. Ringrazio la Polizia Locale per l’attenzione che ha dimostrato nel seguire i passaggi complicati della produzione, che si fermerà qui circa un mese. Chiedo comprensione ma anche entusiasmo agli udinesi ai quali, andando al lavoro o a fare compere, potrà capitare di imbattersi nelle riprese”, conclude Venanzi.

Diversi i luoghi in cui le troupe saranno impegnate: da piazza Libertà, a via Mercatovecchio e la zona del Palazzo comunale, passando anche per via Stringher, piazza XX settembre, piazza Matteotti, piazza Primo Maggio e Largo delle Grazie.

LA VIABILITA’

Per organizzare al meglio la viabilità, facilitare le riprese cinematografiche e per agevolare i cittadini, il Comando della Polizia Locale ha reso nota un’ordinanza con la quale sono state disposte alcune limitazioni alla sosta e al transito. Ecco alcune delle situazioni che si verificheranno fino al 22 di novembre. Le limitazioni al traffico e alla sosta seguiranno gli sviluppi delle riprese e riguardano molte aree dove è prevista la regolamentazione per Ztl e area pedonale:

Saranno protagoniste fin da subito piazza Libertà, via Mercatovecchio, via Rialto, via Lionello, via Cavour nel cuore del centro storico udinese, dove la Polizia locale ha disposto da lunedì 21 ottobre al 22 novembre il divieto di sosta temporaneo, mentre da martedì 5 novembre a sabato 9 novembre è previsto anche il “Divieto di transito” con le modalità “STOP&GO” in fase di azione di ripresa di scena.

In via Stringher, da 21 ottobre al 22 novembre è disposto il divieto di sosta temporaneo.

In Piazza Primo Maggio, nell’area parcheggio a pagamento di fronte all’info point turistico, da mercoledì 23 ottobre a venerdì 22 novembre 2024 è disposto il divieto di sosta temporaneo.

In Via Piave non si potrà transitare sabato 26 ottobre dalle 16.30 alle 23.30 e sarà attiva la modalità “Stop & go” di 5 minuti nel corso delle riprese di scena.

In vicolo Darcano, sabato 9 novembre dalle 8 alle 24, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo.

Sempre il 9 novembre, dalle 16.30 alle 23.30, nuovamente in via Piave si potrà transitare solo in modalità “STOP&GO” della durata di circa 5 minuti in fase di azione di ripresa di scena, organizzata dagli agenti di polizia locale.

Cambiando zona, in via Pracchiuso e Largo delle Grazie, dalle ore 16.00 di domenica 10 novembre alle ore 8 circa di martedì 12 novembre ci sarà il divieto di sosta temporaneo; il giorno seguente lunedì 11 novembre, nell’area antistante al perimetro della chiesa “Beata Vergine delle Grazie” sarà invece posizionato il materiale per le riprese.

Tornando in centro storico, in Piazza XX Settembre e in via Canciani dalle ore 8 di lunedì 11 novembre alle ore 20 di sabato 16 novembre, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo, come anche in via Erasmo da Valvason e in piazza San Giacomo dalle ore 16 di lunedì 11 NOVEMBRE alle ore 8 circa di mercoledì 13 novembre. Qualora fosse necessario, verrà attuato un Divieto di transito per ogni categoria di veicolo e per i pedoni con le modalità “STOP&GO” della durata di circa 5 minuti in fase di azione di ripresa di scena.

I veicoli dei residenti e dei frontisti, nonché i pedoni stessi potranno accedere e uscire dalle aree private di pertinenza compatibilmente allo svolgimento delle riprese cinematografiche e nel rispetto delle indicazioni impartite dal personale tecnico addetto nella modalità dello “STOP&GO”. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e polizia.