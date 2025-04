Da domani al 10 Maggio la 32a edizione del Palio Teatrale Studentesco Città di Codroipo

Si aprirà domani (martedì 29 aprile) la 32° edizione del Palio Teatrale Studentesco “Città di Codroipo”, che quest’anno vedrà esibirsi sul palco del centro Culturale Ottagono più di 140 studenti, nel corso di sette serate dedicate alla passione per il teatro dei ragazzi, delle ragazze e dei coordinatori dei gruppi teatrali delle scuole superiori della nostra Regione. Il primo gruppo ad affrontare l’emozione dell’incontro con gli spettatori in platea sarà La Compagnia del Mandarino in rappresentanza del Liceo G. Sello di Udine con Pistacchietta. A seguirli la settimana successiva, con una rappresentazione per ogni sera da lunedì 5 maggio a sabato 10, arriverà il gruppo Eleutheria per l’I.I.S. Linussio di Codroipo con Allarm!, e il giorno successivo dall’ISIS Malignani i ragazzi de Il Muro Emozionale con Dancing Paradiso; mercoledi’ sarà la volta di Triskaidekafobia presentato dal Laboratorio Teatrale e Musicale del Manzini, ISIS di San Daniele del Friuli e poi le Meraviglie Nel Paese Di Alice con la Compagnia Lorem Ipsum dell’ITG Marinoni di Udine. L’ultimo dei gruppi studenteschi si presenterà venerdì 9 maggio e saranno i Mattiammazzo del Liceo Scientifico Marinelli di Udine che porteranno in scena Il Gioco di Don Giovanni. La serata conclusiva sarà doppiamente speciale: verrà aperta dallo spettacolo The Thin Ice del Gruppo Post Palio degli Assetati diretti da Erik Cavallo e a seguire si conoscerà finalmente il nome del gruppo vincitore di questa edizione, che come ormai di consuetudine avrà la possibilità di essere inserito fuori abbonamento nel programma della stagione teatrale 2025/2026 dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia e salire quindi nuovamente sul palco, questa volta nella cornice del Benois De Cecco di Codroipo. La rassegna è organizzata dal Comune di Codroipo che si avvale della collaborazione dell’associazione culturale Ottagono, della scuola di teatro associazione Zerotraccia e della Compagnie Teatral Agnul Di Spere che, ognuna per le loro competenze, offrono il loro sostegno

all’organizzazione nello spirito della promozione degli eventi culturali della città. Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso l’associazione culturale Ottagono di via Marinelli 6, a Codroipo, con inizio alle 20:45 e ingresso gratuito, proprio per sottolineare il valore della condivisione con la comunità e le famiglie degli studenti di questi progetti che grazie alla dedizione e determinazione dei loro coordinatori impegnano per mesi i nostri ragazzi nelle loro scuole.