Da Madrid a Davos. nella lotta per il potere mondiale il cambiamento climatico è una occasione non un problema da risolvere. Le due strade per l’Europa

E’ ormai evidente che la volontà di lotta ai cambiamenti climatici è, nell’ambito dei rapporti geo politici, una pura fiaba da raccontare ai bambini. La COP 25 di Madrid e il recente Forum mondiale di Davos vanno letti senza illusioni. Anche Greta Thumberg, crescendo, sarà costretta a prenderne atto.

Il negazionismo non c’entra, è prevalentemente solo una scusa per confondere la comunicazione. Non esiste possibilità che nell’attuale rapporto tra “potenze”, a partire dagli aspetti finanziari-economici e politico-culturali, l’argomento clima possa essere affrontato con un accordo globale che impegni tutti a raggiungere obiettivi di sostenibilità concordati. Magari uno straccio di carta potrà essere firmato in conseguenza di qualche congiunzione astrale, ma quanto ad una reale applicazione ce ne corre.

Penso che, nell’ambito delle logiche internazionali utili a definire le strategie di comportamenti futuri, i leader mondiali non siano guidati dal negazionismo ma, senza dichiararlo, siano soprattutto impegnati a “sfruttare” il cambiamento climatico per rafforzare ed estendere le proprie pulsioni di dominio e di potenza.

La negazione, nei casi in cui è esplicitata, è un racconto che serve unicamente ad abbindolare i propri “sudditi” animati da una qualche pulsione morale. Se l’uomo non c’entra, è la volontà di Dio che provoca l’evento e ad essa è inutile opporsi. I cristiani tradizionalisti americani di questo si accontentano.

Per gran parte dei leader mondiali di peso ben venga il cambiamento climatico indipendentemente dalla sua dimensione, poiché ritengono non solo di potersi comunque difendere con adeguate misure di adattamento ma pensano di poterlo utilizzare per le proprie strategie le dinamiche che giocoforza si aprono. Accesso alle risorse rinnovabili e non, capacità di gestire le necessità energetiche, controllo delle disponibilità idriche e alimentari, disponibilità di spostamento di popolazioni, il tutto connesso ad una buona forza militare, possono essere degli strumenti ottimali per migliorare le proprie capacità di presenza rispetto ad ampi spazi “regionali”, se non addirittura come possibile primazia a livello mondiale.

Tale è sicuramente la posizione di Trump e degli USA attuali: a dimostrarlo le sanzioni contro il North Stream 2 (Gazprom) che chiariscono la volontà di utilizzare proprie risorse, quale lo “shale gas” o il petrolio da “fracking", per imporre agli alleati europei una politica energetica il cui obiettivo sia mettere in difficoltà la Russia e non certo la sostenibilità ambientale. E in analoga prospettiva può essere visto il continuo tentativo di rilanciare la produzione energetica nucleare da parte di paesi che, come la Russia e la Cina, ne detengono la tecnologia.

A questa categoria di super stati rampanti appartengono gli attuali “imperi consolidati” o quelli che aspirano a diventarlo, Cina, Russia, India, Turchia-Arabia -Iran, che perseguono un riequilibrio regionale rispetto alle egemonie globali degli USA. Il primo obiettivo è quello di poter determinare il destino delle ampie aree che ritengono possano appartenere alla loro potenziale competenza.

Gli spazi di espansione imperiale che si aprono in relazione alle prospettive del cambiamento climatico possono essere di vario tipo e grado di subordinazione: economico-produttivo-infrastrutturale, finanziario, tecnologico, della sicurezza territoriale e militare. E oggi si allargano verso ambiti geografici disponibili come l’Africa e forse il Sud America per quanto possono fornire in supporti umani e materiali.

Il vecchio mondo delle democrazie liberali, a parte gli USA, appare statico e comunque in recessione geo politica nel quadro attuale. Per i “nuovi imperi” nulla osta che questi residui, se riescono a mettersi d’accordo, si arrangino con le loro “stupidaggini” sui cambiamenti climatici, ma che non vengano a turbare il cammino del nuovo assestamento di potere mondiale.

I bisogni degli “imperi in trasformazione” non possono essere limitati da regole che ne impediscono il pieno sviluppo economico, territoriale, politico-culturale. Da perseguire anche con inevitabili conflittualità armate che, direttamente o meno, costituiscono lo scotto che la ricerca di supremazie anche regionali comportano.

Cosa può fare l’Europa?

Se questa è la dinamica delle geo strategie in cammino, al mondo della “democrazia storica” a cui appartiene l’insieme di paesi della Unione Europea, rimane il poter scegliere tra due strade.

La prima è quella di ricompattarsi, uniti o in ordine sparso, intorno agli USA per condividerne la potenzialità e la temporalità del mantenimento di un dominio globale perlomeno al livello attuale. Turandosi gli occhi e disponibili al superamento di ogni limite morale. L’assassinio mirato di nemici facilmente qualificabili come terroristi è l’esempio più recente. Prima o poi si arriverà alla sconfitta come per tutti gli imperi, ma i tempi potranno essere lunghi.

La seconda è scegliere proprie logiche di autonomia e probabile isolamento geo politico, evitando coinvolgimenti ed infezioni, ma conoscendo le difficoltà ed i rischi delle proprie trasformazioni strutturali in funzione di adattamento al riscaldamento della terra, e cercando di mantenere una capacità di confrontarsi con il mondo della globalità unicamente in termini di commerci e di conoscenza. Forse una grande capacità di innovazione culturale, scientifica e tecnologica potrà dare prestigio ed espandersi verso un nuovo modello di civiltà; ma ci sarà sempre il problema di una efficace difesa di un progetto di tale tipo rispetto ad un mondo in fiamme.

E’ probabile che gran parte del “mondo democratico” a partire dalla Anglosfera scelga la prima strada. A me rimane l’illusione e forse la speranza che l’UE scelga la seconda. Spero che il “green new deal” di Ursula significhi questo. E ci sia quindi almeno qualcuno che prende sul serio Greta.

Credo che le prospettive di pace universale e di concordia tra le genti contro ogni sopraffazione e per il pieno riconoscimento dei diritti umani siano purtroppo sempre più difficili da intravvedere nella realtà. Tuttavia in questo periodo turbolento non dobbiamo rinunciare alla “diplomazia del diritto” ed adattarci alle “diplomazie di potenza” come ci suggeriscono i “nuovi” manuali di geopolitica. Pur consapevoli che nel mondo agisce un impero in decadenza in conflitto con la “rapacità” dei nuovi imperi, ansiosi di rifarsi di una storia che nei secoli passati è stata matrigna e che oggi sembrano disporre di giovinezza ed entusiasmo, capaci di sacrificare le proprie e le altrui vite per cause ritenute “nobili”.

Siamo in un “evo” nuovo dove la nostra complessa civiltà forse potrà conservarsi e trasformarsi solo grazie ad una lunga azione di istituzioni monacali, chiamiamo così le oasi di vera democrazia che riusciremo a conservare. In forma trasfigurata ci dovrà essere qualcuno che cerchi di mantenere un collegamento con la storia umana da cui proveniamo e riesca a mettere le basi per farla ricrescere in futuro. Un po’ il compito svolto dai monaci e dalle abbazie benedettine a partire dal Medio Evo e descritto nel “Filo infinito” di Paolo Rumiz.

Giorgio Cavallo