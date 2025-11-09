Da martedì quattro sedute del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale si riunisce per quattro giornate consecutive, da martedì 11 a venerdì 14 novembre, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari del 6 novembre 2025.

Martedì 11 novembre

Celebrazione della Giornata dei corregionali all’estero

Votazioni per l’elezione suppletiva di un componente esperto per il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all’art. 8 della LR 19/2000

Disegno di legge n. 58 <Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi> – subordinatamente al deposito delle relazioni

Disegno di legge n. 61 << Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia>> e abbinata proposta di legge n. 55 <Norme per il sostegno alle cooperative di comunità>

Mercoledì 12 novembre

Disegno di legge n. 61 << Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia>> e abbinata proposta di legge n. 55 <Norme per il sostegno alle cooperative di comunità>

Giovedì 13 novembre

Question time

Disegno di legge n. 61 << Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia>> e abbinata proposta di legge n. 55 <Norme per il sostegno alle cooperative di comunità>

Progetto di legge nazionale n. 4 << Abrogazione del comma 2 dell’articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56>> (iscritto di diritto ex art. 102, comma 3, del reg.int.)

Mozione n. 138 “Attivare nuove collaborazioni per ridurre gli incidenti sul lavoro”

Clausola valutativa ex art. 7 della LR 7 febbraio 2013 n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche >>

Venerdì 14 novembre

Proposta di legge regionale n. 48 << Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia>> – subordinatamente al deposito delle relazioni

Mozione n. 136 “Politiche di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale in Friuli Venezia Giulia”

Mozione n. 154 “La Regione Friuli Venezia Giulia promuova la certificazione di genere nelle aziende del territorio”