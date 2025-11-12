Da oggi in rete Netmediacom, quotidiano dedicato al brand journalism

È online alla url netmediacom.it il nuovo quotidiano digitale Netmediacom rivolto ai giornalisti e agli operatori della comunicazione che vuole rivoluzionare la visibilità digitale, creando un mondo in cui ogni voce ha il potere di distinguersi e prosperare senza barriere.

Il nuovo giornale conta oltre 16 mila giornalisti abbonati e nasce con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di raccontare le loro storie, i loro successi, i loro eventi e di promuovere i loro prodotti, i loro servizi e perfino se stessi (personal branding), usufruendo della possibilità di richiedere un credito d’imposta del 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali (Bonus Pubblicità).

«Evitando le promozioni autoreferenziali e focalizzandoci invece su contenuti e storytelling, ci proponiamo di aiutare aziende, enti e singoli individui a farsi conoscere, aumentando la loro visibilità sui media e sul web e garantendo risultati misurabili» sottolinea il sociologo e giornalista professionista Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte, Direttore Responsabile di Netmediacom nonché socio fondatore dell’omonima azienda.

Iscritta al numero 49/2025 del 08/05/2025 del Registro della Stampa del Tribunale di Roma, la testata è edita dall’omonima startup innovativa Netmediacom Srl ed ha ricevuto ora l’attribuzione dell’ISSN (numero 3103-375X) da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sancendo così la sua piena registrazione come periodico di rilievo internazionale.

La sua proposta di valore è sintetizzata nello slogan «il modo più intelligente per farsi notare»: il servizio è personalizzato attraverso articoli scritti ad hoc per ciascun cliente, economico (credito fiscale del 75%) e accessibile mediante pubblicazione online e invio via email ai giornalisti abbonati che a loro volta ripubblicano le notizie (info: +39 348 899 5151 – netmediacom@netmediacom.org).

«Attraverso il nostro giornale, aziende, professionisti, enti e cittadini possono collegarsi a una vasta rete di giornalisti, blogger e influencer che cercano quotidianamente notizie e contenuti di cui parlare, andando così a incrementare la loro notorietà e autorevolezza (brand awareness) e ottenendo un considerevole numero di uscite anche sugli altri organi di stampa» spiega il Direttore di Netmediacom.

Per offrire al mercato una consulenza omnicanale capace di creare maggior valore per le imprese —con un forte focus sui temi inerenti al brand building e alla digital transformation— Netmediacom Srl affianca inoltre nuovi servizi di digital marketing, integrando nel suo team Daniele Papa (Digital Strategist) e Simone Alessandrini (Project Manager), con l’intento di coniugare la quarantennale esperienza nel campo del giornalismo e dell’editoria del suo fondatore con le comprovate capacità nella comunicazione digitale delle due nuove entry.

«Abbiamo una visione completa dell’ambiente digitale nel quale ci muoviamo e possiamo individuare le metodologie più idonee per migliorare le performance comunicative, la reputazione online di un progetto e il suo posizionamento sui motori di ricerca» commenta Daniele Papa.