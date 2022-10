Da Pozzo (Confcommercio): «Buon lavoro al governo Meloni. Ciriani ministro punto di riferimento importante»

«Un augurio di buon lavoro al governo Meloni. Il momento è delicato e non consente perdite di tempo; è per questo una buona notizia che l’esecutivo sia stato già presentato ed è anche un importante riconoscimento per la nostra regione l’incarico a Luca Ciriani, politico di esperienza e serietà. Per le nostre categorie sarà fondamentale avere un punto di riferimento a Roma in un ruolo di così grande rilievo. Il terziario sta pagando duramente gli effetti di una crisi senza precedenti e la presenza di un politico del nostro territorio in un esecutivo che dovrà mettere in campo azioni decise da subito sarà un valore aggiunto». Lo afferma il vicepresidente nazionale e presidente di Confcommercio Fvg e di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo. «La nuova squadra – prosegue – è chiamata a intervenire da subito sui costi dell’energia che mettono a rischio imprese e famiglie. L’auspicio è che il governo Meloni riesca a dare risposte immediate e a far ripartire quanto prima i consumi».