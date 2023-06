Da Tokyo a Pordenone per amore di Shaun. Hirotaka Ikeda per cinque giorni ha visitato la mostra al PAFF!

Ha intrapreso un viaggio partendo dall’altra parte del mondo, in aereo per 15 ore, spinto dal suo grande amore per Aardman: Hirotaka Ikeda, 24 anni di Tokyo, non ha esitato a compiere questa lunga traversata per giungere in Italia, a Pordenone, e trascorrere la sua vacanza al PAFF!

“Vengo da Tokyo – ha raccontato allo staff dell’International Museum – per stare cinque giorni a Pordenone e ogni giorno, per tutto il giorno, visito la mostra perché adoro Aardman. Non c’è una ragione, lo amo e basta fin da quando ero bambino, è per me una cosa preziosa, un tesoro”. Nessun interesse per Venezia, Roma o Firenze, ma soltanto un obiettivo: perdersi nel magico mondo degli Studios di Bristol riprodotti in un allestimento unico e originale al PAFF!.

Dalle 10 alle 20, per cinque giorni, Hiro ha staccato il biglietto del museo e trascorso quasi dieci ore al giorno ad ammirare le fantastiche produzioni degli Aardman Studios in mostra al PAFF!, per la prima volta in Italia: dalla casa di Wallace e Gromit ai mitici animali della Fattoria Mossy Bottom di Shaun, vita da pecora, dalle simpatiche pennute di Galline in fuga fino alla squinternata ciurma di Pirati – Briganti da strapazzo. L’esposizione mette in mostra gli arnesi scoppiettanti di Wallace, l’orto di Gromit, i set del film di Shaun the Sheep, la macchina volante di Galline in fuga, il favoloso galeone di Pirati lungo 5 metri, insieme a più di 400 disegni, studi sui personaggi e sullo sfondo, acquerelli, storyboard, e l’album da disegno di Nick Park da studente, che contiene i primi disegni di Wallace & Gromit. Prima di andarsene Hiro ha ringraziato il PAFF!: è stata la prima mostra degli Aardman che ha visitato e, probabilmente, non sarà l’ultima.