Da Udine a Praga in bicicletta per sensibilizzare sulla donazione di organi

L’11 ottobre 2025, in occasione della Giornata Europea della Donazione di Organi promossa dal Consiglio d’Europa, partirà da Udine un viaggio straordinario che porterà un messaggio di speranza attraverso tutta Europa. Lukáš Jakovec, giovane Chef e atleta ceco partirà per 9 mesi attraversando 9 paesi con una missione: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi. La cerimonia di partenza avrà luogo stamani Sabato 11 ottobre da Villa Gallici Deciani, Cassacco (UD) fra le 09:00 -11:00, con un brindisi di saluto e la partenza di Lukáš. Saranno presenti alcune autorità locali, il coordinatore regionale FVG per il trapianto di organi e rappresentanti dell’associazione donatori di organi ADO di Cassacco.

Sulle donazioni i numeri parlano chiaro!

“Ogni anno nel mondo vengono eseguiti oltre 150.000 trapianti di organi solidi, meno del 10% del fabbisogno mondiale”, spiega Pisana Ferrari, Segretario Generale della Alliance for Pulmonary Hypertension, organizzazione ombrello europea, e ambasciatrice della campagna “Ruote della Speranza”. “Migliaia di pazienti muoiono ogni anno in lista di attesa.”

Pisana Ferrari nel 2002 ha ricevuto un doppio trapianto di polmone che le ha regalato 23 anni di vita in più. Da allora si batte instancabilmente per la donazione e il trapianto di organi.

Sport e cibo per unire le persone

Lukáš non è solo un ciclista, ma anche chef professionista. Durante il viaggio utilizzerà sport e cultura culinaria come linguaggi universali per entrare in contatto con le comunità locali.

” Ovunque nel mondo, il cibo e lo sport avvicinano le persone”, afferma. “Ogni incontro o conversazione può portare alla registrazione di un nuovo donatore e salvare una vita.”

La scelta di intraprendere questa sfida nasce da un’esperienza personale: a vent’anni Lukáš ha affrontato una patologia cardiaca potenzialmente letale che avrebbe potuto richiedere un trapianto di cuore se fosse progredito.

Udine è il punto di partenza del viaggio perché Lukáš vive in Friuli da qualche tempo ed è qui che è entrato in contatto con Pisana Ferrari.

