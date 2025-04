Dal 1° al 10 maggio la marcia per l’Europa, secondo evento di punta di Go! 2025

Sport, cultura, intrattenimento: dall’1 al 10 maggio a Nova Gorica e Gorizia si svolgerà il secondo dei quattro eventi di punta della Capitale europea della cultura GO! 2025. Il programma di eventi, della durata di dieci giorni, avrà come luogo principale Piazza Transalpina/Trg Evrope e altre location all’aperto nell’area borderless adiacente.

Il programma inizierà il 1° maggio alle 8.00 in Piazza Transalpina/Trg Evrope con la tradizionale Marcia dell’amicizia, nella speciale versione senza confini e con l’inclusione di ulteriori sport ed un’intera giornata di musica in prossimità di Piazza Transalpina/ Trg Evrope. Lo stesso giorno, nel Bevkov Trg (Piazza Bevk) avrà luogo anche l’inaugurazione dell’installazione intermediale Crossings prodotta da BridA. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla Marcia dell’Amicizia verranno rese note durante l’infoday che si terrà in Piazza Transalpina/Trg Evrope il 23 maggio.

Un’anticipazione del ricco programma sportivo e culturale è stata resa nota questa mattina, mercoledì 9 aprile, in conferenza stampa nell’ufficio di GO! 2025 a Nova Gorica, con interventi da parte di Samo Turel, sindaco del Comune di Nova Gorica, Patrizia Artico, assessore a GO! 2025 del Comune di Gorizia, Romina Kocina, direttrice del GECT GO, Mija Lorbek, direttrice dell’ente GO! 2025 e Lucija Sila, Vicedirettrice per la Cooperazione Transfrontaliera dell’ente GO! 2025.

L’evento inaugurale sarà appunto la Marcia dell’amicizia, che collega simbolicamente le due città e le due comunità; nella settimana fino al 10 maggio seguiranno poi vari eventi.

Nella cornice della Marcia dell’amicizia del 1° maggio si presenteranno anche alcuni progetti finanziati dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti GO! 2025 (SPF) del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO. L’invito a partecipare è stato diramato a tutti i progetti finanziati, finora hanno dato conferma di partecipazione in particolare i progetti GO(d)BA 2025 (banda musicale transfrontaliera), Ljubkina pot (sentiero letterario al femminile), Singers’ corners (festival di canto corale transfrontaliero), YouGoGo (media online transfrontaliero), GO Pasta! (ponti interculturali ed economici attraverso la pasta ripiena), nei giorni seguenti invece parteciperanno anche GO2FLY (promozione volo libero tra Slovenia e Italia) e GO! HOOP (campionati transfrontalieri di basket).

“I progetti SPF sono iniziative che danno un valore aggiunto al programma della Capitale, coprendo anche segmenti tematici alternativi. I temi affrontati sono infatti non strettamente culturali, ma trasversali; in questa occasione si parla soprattutto di sport ed enogastronomia. Le realtà che hanno accolto l’invito a partecipare verranno inserite nel programma della giornata in vari momenti,” ha dichiarato la direttrice del GECT GO Romina Kocina.

Saranno presenti anche delle delegazioni internazionali, tra le quali rappresentanti della città di Klagenfurt, che quest’anno festeggia i 60 anni di gemellaggio con Nova Gorica e Gorizia, e Chemnitz, Capitale europea della Cultura 2025.

PROGRAMMA DELLA MARCIA PER L’EUROPA – GIORNO PER GIORNO

1° maggio MARCIA DELL’AMICIZIA E FESTA BORDERLESS

(Piazza Transalpina e distretto EPIC, 8:00-23:00)

Unitevi a noi per una Marcia dell’Amicizia davvero unica – due città, un solo cuore – che per il terzo anno consecutivo unisce simbolicamente Nova Gorica e Gorizia. Nel 2025, l’evento si arricchirà di nuove discipline sportive diventando la Marcia dell’Amicizia senza confini. L’iniziativa rinnova la tradizione della leggendaria marcia degli anni ’70 e ’80, quando migliaia di persone attraversavano il confine senza controlli. Oggi, le due città costruiscono insieme il futuro e la marcia resta un simbolo di unione, stile di vita sano e spirito di comunità. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi – da 7, 12 o 16 km – e godere di un ricco programma di eventi, con la partecipazione di numerose associazioni sportive di entrambi i lati del confine.

8.00–10.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.00: Apertura ufficiale della Marcia dell’Amicizia senza confini con i saluti dei sindaci

9.30: Partenza della marcia e inizio degli altri eventi, con trasmissione video in diretta

12.00–14.00: Arrivo dei partecipanti e conclusione delle attività sportive in Piazza Transalpina

14.00–15.00: Premiazioni, programma culturale e foto di gruppo

15.30–23.00: Festa senza confini con Klangkarussell (AT), Spiller (IT), Vanillaz (SI/HR), Tim Urbanya (SI), Roli (SI) e giovani DJ emergenti

PREHAJANJA / CROSSINGS DEL COLLETTIVO BridA IN PIAZZA BEVK, 21:00

Grazie alla realtà virtuale, agli effetti luminosi e a una performance artistica dal vivo, prende vita – in dialogo con l’architettura e il pubblico – una nuova città condivisa, immaginaria e immersiva. Un progetto del collettivo BridA, già autore della spettacolare installazione che portato la Luna e Marte nel cuore di Nova Gorica.

2 maggio BASKET SENZA CONFINI / BORDERLESS BASKETBALL

(Piazza Transalpina e distretto EPIC, 10:00 – 22:00)

Torneo giovanile 3×3 per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, con squadre provenienti da Slovenia e Italia, organizzato in collaborazione con associazioni sportive dei due paesi. L’evento sarà arricchito dalla presentazione del progetto SPF GO! HOOP. Oltre al torneo, si terranno anche gare di schiacciate e tiri da tre punti, esibizioni di cheerleading e un programma musicale con DJ e band dal vivo.

3 maggio BREAKING SENZA CONFINI “European Last Chance Cypher”

(Piazza Transalpina e distretto EPIC, 10:00 – 22:00)

Nato nel Bronx negli anni ’70, il breaking è entrato per la prima volta nel programma dei Giochi Olimpici Estivi a Parigi, lo scorso anno. Le qualificazioni per il Campionato Europeo Giovanile si terranno per diverse fasce d’età (U12, U18, 2×2), sia femminili che maschili, con una giuria transfrontaliera. Il programma prevede anche spettacoli di danza, workshop per DJ e MC, performance delle scuole di danza locali, un programma musicale con DJ e band, e a una mostra di graffiti e fumetti.

4 maggio CALCETTO SENZA CONFINI

(Piazza Transalpina e distretto EPIC, 10:00 – 22:00)

Il torneo di calcetto 3×3 e la partita di esibizione vedranno protagonisti noti sportivi sloveni e italiani. Accanto al torneo principale si terrà una competizione di calcetto da tavolo, accompagnata da esibizioni di cheerleading a cura delle scuole di danza locali e da un vivace programma musicale con DJ e il concerto dal vivo della band Avtomobili.5 maggio IL PARCO GIOCHI

(distretto EPIC, 09:30 – 18:00)

Evento del programma ufficiale pensato per i più piccoli, Il Parco giochi offrirà laboratori creativi e giochi di gruppo in collaborazione con le scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria. Il programma sarà accompagnato da un DJ per bambini, attivo a bordo della versione rinnovata del veicolo multimediale xMobil.

Syum-ballo

Presentazione di un’opera d’arte partecipativa composta da tre elementi complementari che evocano i tempi in cui eravamo fratelli e sorelle. L’opera è stata creata insieme dai giovani di Ad Formandum, dell’associazione San Luigi e dell’Università popolare di Ajdovščina.

6 maggio VERDE SENZA CONFINI E LETTERATURA E DANZA NELLA CUPOLA INGEBORG BACHMANN

(distretto EPIC, 09:30 – 18:00)

L’evento nella Cupola Ingeborg Bachmann unisce letteratura e danza, con una conversazione con la scrittrice Maja Haderlap e una performance della danzatrice Leonie Humitsch. Le due artiste si esibiranno all’interno dell’installazione artistica Cupola Ingeborg Bachmann, dono della Fondazione culturale carinziana. Al centro della performance vi è il movimento verso l’esterno – sia in senso letterale che simbolico. L’opera trae ispirazione da Ängste (Paure), uno dei rari testi poetici inediti scritti da Ingeborg Bachmann nel 1945. Le due artiste si confrontano con i frammenti del testo, le sue metafore e associazioni, incontrandosi dentro e fuori la cupola.

Maja Haderlap è una scrittrice e poetessa bilingue austriaco-carinziana e slovena. Insegna all’Università di Klagenfurt ed è autrice di poesie, romanzi, saggi, testi per la radio, adattamenti teatrali e libretti d’opera, pubblica in riviste slovene e tedesche. È conosciuta in particolare per il romanzo L’angelo dell’oblio (Engel des Vergessens) e la raccolta poetica Il lungo passaggio (Langer Transit).

Leonie Humitsch ha conseguito la laurea magistrale in pedagogia della danza presso l’Università di Vienna e lavora come danzatrice, coreografa e insegnante di danza. Con il suo progetto artistico feitanz opera in Austria, Germania e Svizzera, partecipando anche a festival internazionali.

Nell’ambito del programma ufficiale Punti verdi e movimento, la giornata offrirà anche un pranzo comunitario all’ombra degli alberi nel distretto EPIC e laboratori creativi per bambini.

7 maggio ORCHESTRA DEGLI ALBERI e BulevAR

(partenze dal distretto EPIC alle 14:00 e alle 16:00)

Alle ore 14:00 da Piazza Transalpina prenderà il via BulevAR, un itinerario guidato lungo i punti che un tempo segnavano il confine fisico tra Nova Gorica e Gorizia. Il progetto, accessibile tramite app, rafforza i legami tra le due città attraverso la tecnologia – sia online che nello spazio urbano – costruendo connessioni simboliche lungo un vialone virtuale che unisce le due Gorizie.

Alle 16:00, sempre da Piazza Transalpina, partirà la visita guidata al suggestivo Parco del Rafut, arricchita da una installazione sonora virtuale ideata dai Dresdner Sinfoniker e dal direttore artistico Markus Rindt. I partecipanti saranno accompagnati attraverso questo luogo esotico ascoltando narrazioni aperte, le Scene della foresta di Schumann e una nuova composizione originale del compositore Matej Bonin.

8 maggio GIORNATA DEI FESTIVAL SENZA CONFINI

(Piazza Transalpina e distretto EPIC, 11:00 – 22:00)

Un’intera giornata dedicata alla cultura amatoriale, ai sapori e alla creatività, organizzata dalla Camera regionale dell’artigianato e delle piccole imprese di Nova Gorica, in collaborazione con l’Ente per il turismo di Nova Gorica e della Valle del Vipava e le associazioni culturali locali. Il programma sarà arricchito da stand espositivi, musica dal vivo e tanti appuntamenti da non perdere. La Giornata dei festival senza confini unisce il Festival dell’artigianato e dell’imprenditorialità, i Gusti senza frontiere, il Festival delle rose, il Festival della cultura amatoriale e la proclamazione dei vincitori del concorso Vino imprenditoriale 2025.

9 maggio GIORNATA DELL’EUROPA E ANTEPRIMA DEL FILM NE POZABI ME

(distretto EPIC, 09:30 – 13:30)

Un’occasione per celebrare l’unità europea insieme alle nuove generazioni: la Giornata dell’Europa è organizzata dal liceo di Nova Gorica in collaborazione con tre licei di Gorizia, con il supporto della Rappresentanza della Commissione europea in Slovenia. Piazza Transalpina ospiterà un programma dinamico e coinvolgente: caccia al tesoro, escape room, performance culturali, una band studentesca e un DJ, oltre a stand tematici e informativi.

ANTEPRIMA DEL FILM DI ANJA MEDVED NE POZABI ME

(Piazza Transalpina, 20:30 – 22:00)

Il documentario ‘Non ti scordar di me’ è un saggio cinematografico che indaga i ricordi perduti della Seconda guerra mondiale, mai raccontati dalla nonna. L’anteprima mondiale in occasione dell’80º anniversario della fine del conflitto.

10 maggio MN DANCE COMPANY: INFERNO

(Piazza Transalpina, 20:30 – 22:00)

Un viaggio sensoriale tra arte, corpo e tecnologia: Inferno è uno spettacolo firmato dagli artisti Louis-Philippe Demers (Doha, Qatar) e Bill Vorn (Montréal, Canada), presentato come anteprima del progetto Borderless Body della MN Dance Company (prima assoluta prevista per luglio 2025). Protagonisti della performance sono scheletri robotici indossabili, manovrati da due programmatori, che interagiranno anche con il pubblico, invitandolo a sperimentare cosa significhi lasciarsi guidare da una macchina. Insieme ai danzatori, questi dispositivi daranno vita a uno spettacolo ipnotico e visionario, fatto di luci e movimenti scheletrici.