Moto.it presenta dal 10 al 15 novembre 2020 la quarta edizione del MotoFestival che quest’anno prende il nome di Model Year 2021. Tutte le novità della prossima stagione, i nuovi modelli di moto in arrivo o appena presentati, diventeranno i protagonisti di una piattaforma innovativa creata e realizzata sul modello di Netflix e di tutti i servizi di video on demand, in cui ogni marchio e prodotto sarà raccontato attraverso video e grande spazio sarà dato all’interazione degli utenti con le case e i brand. Non solo, un ricco palinsesto live darà voce alla passione per le due ruote, attraverso talk, interviste ai piloti, approfondimenti, format collaudati e nuovi in perfetto stile Moto.it. Online su www.motofestival.it a partire dal 10 novembre.

MotoFestival MY2021 rappresenta una novità assoluta nel mondo delle due ruote: un'inedita piattaforma digitale interattiva e completamente gratuita, creata sul modello di Netflix, Prime Video e i servizi di contenuti Premium, fatta di mini-film che avranno come interpreti i modelli in arrivo sul mercato tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, raccontati con un originale story telling visuale e con le parole delle grandi firme di Moto.it.

Tutte le case motociclistiche e i brand di accessori hanno già aderito e quindi per gli utenti non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: potranno selezionare i contenuti in base alle loro passioni e interessi, costruendo la loro personale esperienza di fruizione.

Ogni prodotto avrà la propria stanza virtuale, chiamata PICOD - Product Is Content On Demand - e sarà raccontato attraverso dei video e degli approfondimenti tecnici. Tante le novità come Ducati tra cui spiccherà il Multistrada V4, BMW con le linee heritage e la regina GS e Honda con il Forza 750 o Triumph e Yamaha con le rispettive nuove Trident e MT-07 e MT-09solo per citarne alcune.

Ma anche esclusive e anteprime mondiali come lo speciale racconto di come nasce una MV Augusta realizzato direttamente nello stabilimento in cui viene costruita e assemblata.

Poi un ricchissimo palinsesto editoriale - live e on demand - che dal 10 al 15 novembre, da mattina a sera, proporrà una serie di appuntamenti che mescoleranno attualità, passione, novità, approfondimenti, visioni sul futuro e sulla cultura delle due ruote, prove esclusive, interviste, influencer, personaggi di primo piano del mondo moto e non solo.

Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli sono solo tre dei nomi dei tantissimi ospiti.

E poi Nico Cereghini, le colazioni con Il Perfetto, le interviste alle EICMA girls, le ombrelline più famose dei brand pronte a chattare con gli utenti.

Il calendario dettagliato del palinsesto di MotoFestival con tutti ma proprio tutti gli eventi sarà prestissimo su Moto.it.

Moto Festival MY 2021 vuole essere una grande festa per i motociclisti, pensata per raccontare a tutti gli appassionati le novità che secondo Moto.it lasceranno il segno nel prossimo anno.