Dal 13 aprile a Pavoletto rassegna di Arte Sacra intitolata ” Il Bello e il Divino”

Dal 13 aprile, presso la Chiesa di San Nicolò di Primulacco frazione di Povoletto, si terrà la prima rassegna di Arte Sacra intitolata ” Il Bello e il Divino”.

Si tratta di un ‘esposizione dedicata alle Icone della pittrice Susanna Carlevaris. A segnalarlo è Cristina Galbiati assessore alle pari opportunità del Comune di Povoletto.

“L’ artista iconografica, attraverso le sue rivisitazioni, ben 13, apre ad un nuovo mondo ricco di colori, di armonia e creatività, in stretto rapporto con il Divino.

Perché l’icona non è solo un semplice dipinto, ma è anche un sodalizio con la sacralità. Infatti, con la sua arte, l’artista ci trasporta in un ‘altra dimensione, quella divina, attraverso vari stili, da quello bizantino a quello rinascimentale, consentendo ad ogni icona di esprimere una sua grazia, una sua armonia ma soprattutto una sua spiritualità. Il tutto avvolto da un’atmosfera straordinaria ed evocativa creata dagli affreschi del Gian Paolo Thanner. Quindi, vi invitiamo ad un viaggio senza tempo, attraverso un linguaggio rimasto immutato nei secoli fino ad oggi “.