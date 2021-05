Dal 4 al 12 giugno a Cervignano videogiochi, manga, socialità ed enogastronomia in Galleria Stone Via Roma 12

Ganbare Essupu! Compendio interattivo sulle opere videoludiche derivate da manga e anime

A Cervignano si terrà dal 4 al 12 giugno una mostra coinvolgente e interattiva sul mondo giapponese dei manga e dei videogiochi, rivolta ad appassionati ma non solo. "Ganbare Essupu!" è il titolo dell'iniziativa nata dall'idea della nuova associazione Essere sul Pezzo ETS di Staranzano che per l'occasione ha messo a disposizione 11 postazioni da gioco,arricchite ulteriormente da locandine e disegni preparatori delle opere da cui sono tratte, presso la Galleria Stone di Cervignano del Friuli, sita in via Roma 12, rinnovata dopo quasi due anni di fermo. La galleria che per altro può vantare la collaborazione e un gemmellagio lontano con Myymälä2, famosa galleria d’arte di Helsinki in Finlandia, presenterà quindi una mostra interattiva dedicata al mondo videoludico con opere esclusivamente derivate da manga ed animazione giapponese, occasione per rincontrarsi dopo un anno difficile per tutti. Qui di seguito la locandina con i giorni di apertura. Domenica 6 giugno unico giorno di chiusura.

L'associazione Essere Sul Pezzo ETS, detta anche ESP, è un’associazione culturale, di promozione sociale e un ente del terzo settore, secondo la riforma di quest’ultimo. Non ha scopo di lucro, è apolitica e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Ha sede a Staranzano (GO) ma il raggio di azione comprende l’intera regione del Friuli Venezia Giulia e territori limitrofi. ESP nasce dall’idea di un gruppo di amici con passioni condivise. Diversi membri hanno già fatto parte di altre realtà associative e hanno portato la loro esperienza inmolteplici campi al servizio di questo nuovo sodalizio. La scelta della frase “Essere Sul Pezzo” come nome dell’associazione è dettata dal fatto che la stessa viene comunemente utilizzata tra i soci fondatori per indicare la meticolosità nell’ideare e gestire delle iniziative,cercando di curare ogni singolo aspetto e non lasciare niente al caso. Inoltre ESP è un acronimo utilizzato per indicare i poteri di percezione extrasensoriale (Extra SensoryPerception), comunemente detti paranormali o sesto senso. Sono un cliché della fantascienza, una delle passioni in comune dei cinque soci fondatori, sia nella letteratura che in altri media quali cinema, manga e animazione. In attesa dell'apertura della galleria il 4 giugno alle ore 17.30, presentiamo più nel dettaglio le attività e le finalità svolte dall'associazione.

DI COSA SI OCCUPA L'ASSOCIAZIONE?

Essendo un’associazione culturale con finalità di promozione sociale, i nostri eventi ospitano forme artistiche di diversa natura, spesso armonizzate per creare un’atmosfera particolare. Le materie ed i campi di azione sono molteplici. Di seguito sono indicati i temi più significativi:

VIDEOMAKING

È desiderio dell’associazione promuovere workshop e giornate in cui si visioneranno video prodotti da artisti ed amatori, tessendo un’utile rete di contatti.

CINEMA

Organizziamo proiezioni e rassegne cinematografiche di generi diversi, spaziando dal noir alla fantascienza, maratone di saghe famose, cinema all’aperto.

ANIMAZIONE E FUMETTO

Manifestazioni a tema, laboratori artistici, lunghe sessioni di serie animate ragionevolmente diventate pietre miliari di un movimento sempre meno di nicchia.

MUSICA

Che sia suonata dal vivo, prodotta in studio o proposta attraverso un Dj set, la musica è un aggregatore formidabile ed essenziale per la nostra associazione.

VIDEO/RETROGAMES

Da passatempo per pochi a fenomeno di massa. Una zona allestita con televisori, vecchi cabinati e videogiochi in prova è spesso uno dei nostri biglietti da visita.

FOTOGRAFIA

Che si tratti di allestire una mostra di artisti locali, una raccolta di opere amatoriali o una sessione di scatto libero, la fotografia è un’arte essenziale.

PITTURA E SCULTURA

Essendo considerate pilastri delle arti visive in senso classico, non potevamo non annoverare una nutrita schiera di artisti lieti di collaborare con ESP.

ENOGASTRONOMIA

Viviamo in una regione ricca di influenze culturali e di diversità ambientali. Ciò si è riflesso anche nella cucina, che cerchiamo di far conoscere ed apprezzare.

AMBIENTE E TERRITORIO

Ogni nostro progetto è strutturato in modo da preservare l’eccezionale ambiente che ci circonda, portando avanti anche campagne di sensibilizzazione.

I SOCI

Il principio fondante di ogni associazione è aggregare individui con interessi in comune. L’iscrizione all’associazione ESP dura un anno solare ed è ovviamente rinnovabile.

Dopo aver compilato il modulo, comprensivo del trattamento dei dati personali e della privacy, si riceverà una tessera personalizzata e si entrerà a far parte della famiglia Essere Sul Pezzo, diventando di fatto un ESPER. Il socio ottiene diversi benefici, tra i quali:

- Ricevere un presente al momento dell’iscrizione e ai rinnovi

- Un listino scontato in diverse manifestazioni

- La possibilità di prendere parte a gite organizzate da ESP

- Partecipare a eventi segreti ed esclusivi, creati durante l’anno solo per gli Esper

- Essere d’aiuto nell’organizzazione

- Avere potere decisionale in alcune situazioni

Dalla mente dei cinque soci fondatori è scaturita l’idea di realizzare l’associazione, fra idee scanzonate e ragionamenti concreti. Ognuno porta con sé la sua esperienza ed il carattere unico, creando un gruppo variegato quanto affiatato.