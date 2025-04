Dal Friuli una ghost story sul lavoro fragile, in streaming dal 1° maggio.

Debutta in streaming dal 1° maggio, simbolicamente in occasione della Festa del Lavoro, la ghost story 1485kHz (Se otto ore), nuova opera del regista di Vivaro Michele Pastrello, autore di un percorso artistico personale e visionario, i cui lavori affrontano in chiave simbolica ed evocativa la condizione umana. Il film è disponibile gratuitamente in AVOD sulla piattaforma Reveel.

Girato tra Vivaro e Chievolis, nel pordenonese, “1485kHz” (già nella selezione ufficiale del rinomato Monsters – Fantastic Film Festival di Taranto) è un cortometraggio che fonde horror atmosferico e allegoria sociale, inserendosi idealmente nel solco della new wave americana degli anni ’70, dove il genere è strumento di critica e consapevolezza. Il titolo richiama “Se otto ore vi sembran poche”, canto simbolo dei primi del 1900 delle mondine e delle lotte per i diritti sul lavoro.

Protagonista di questo horror-thriller che usa il soprannaturale per raccontare solitudine, precarietà e una società che sembra aver perso la bussola, è un’operaia precaria, sul punto di essere licenziata – interpretata dalla spilimberghese Lorena Trevisan -, costretta dalla necessità di lavorare a pulire una casa di casèngoli in una località remota di montagna. Prima di lei, una collega immigrata era stato inviato a lavorare lì, ma è scomparso senza lasciare traccia. Quando arriva, immersa nel buio causato dalle persiane sigillate, inciampa su un vecchio volume di un fisico teutonico sulla transcomunicazione strumentale, che rivela la natura sinistra del luogo. È evidente che la casa è tanto isolata quanto inquietante. Eppure, il suo bisogno di guadagnarsi da vivere la spinge a proseguire, ignara delle forze orribili che sta per affrontare. Insieme a Trevisan, nel cast del film breve figurano anche lo scrittore maniaghese Emiliano Grisostolo, al suo debutto, nel ruolo del villain, e il gradese Marco Marchese.

Con 1485kHz (Se otto ore), Pastrello prosegue idealmente il discorso avviato con il mediometraggio Inmusclâ, un dramma onirico tra le nevi della Valcellina (nel Friuli occidentale), che dopo una buona accoglienza della critica e un percorso in sala nel Nordest, è disponibile dal 3 maggio 2025 su Amazon Prime Video, distribuito da Emerafilm.

Info: www.1485khz-seottoore- film.com