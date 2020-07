Dal Zovo M5s: “Da ddl 96 approvato oggi in aula una spinta alla cementificazione”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Un provvedimento normativo non ispirato ai principi di reale programmazione, di uso razionale degli spazi e di consumo del suolo zero o di tutela del bene comune”. È il giudizio espresso dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, al disegno di legge 96 in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia, approvato oggi in aula

“Eravamo e rimaniamo contrari a questo disegno di legge, perché le norme rimaste faranno solo del male alla nostra regione e al nostro suolo – afferma Dal Zovo -. Le deroghe inserite consentiranno di cementificare suolo vergine, in una regione già provata da questo triste primato. Siamo infatti al quarto posto per consumo di suolo, tra le regioni italiane. I dati del 2019 ci indicano che abbiamo consumato qualcosa come 334 campi di calcio”.

“Abbiamo proposto emendamenti di buon senso, che volevano inserire tra i principi la tutela del suolo e il vincolo, per la regione, di raggiungere quegli obiettivi europei di zero consumo di suolo al 2050, e un'opportunità importante di dare ai sindaci lo strumento per realizzare città verdi e resilienti ai cambiamenti climatici – sottolinea la capogruppo -. La risposta però della maggioranza è stato un semplice no, semza nemmeno argomentare il loro voto contrario”.

“Non è certo così che facciamo un bel servizio ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Che la politica di questa maggioranza sia quella di creare lavoro, economia e costruzioni, anche a discapito dell'ambiente, lo avevamo già capito, e oggi lo stesso capogruppo della Lega ce l'ha ricordato. Pensavamo che il tutto si potesse fare nel rispetto del territorio: una volta che avremo terminato il suolo, non avremmo più nulla da consumare – conclude Dal Zovo - e questa è un'ipotesi che non possiamo nemmeno prendere in considerazione”.