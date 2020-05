Dal Zovo M5s Fvg: “Patti finanziari, confronto reale e non di annunci”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Se vogliamo arrivare a un risultato positivo per il Friuli Venezia Giulia, ci sia vera condivisione, depositino tutti le armi e ci si confronti attorno a un tavolo e non tramite annunci sulla stampa”. Lo ha affermato la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, intervenendo nel dibattito sulla revisione dei patti finanziati con lo Stato.

“Dopo una prima fase, in cui c'è stato un confronto periodico tra il presidente della Regione, i parlamentari e i capigruppo, dalla fine di marzo le informazioni le abbiamo avute quasi esclusivamente dalla stampa – ha aggiunto Dal Zovo -. Fedriga si dice disposto a combattere con il coltello fra i denti e chiede a tutti di fare altrettanto ma per affrontare questa battaglia dobbiamo essere messi nelle condizioni di capire da dove derivino i dati e le preoccupazioni che lui stesso porta”.

“Siamo d'accordo sul fatto che si debba agire per raggiungere l'obiettivo della tenuta del bilancio per la Regione e i suoi cittadini, ma non esiste una sola strada per perseguirlo. Da varie parti è stata citata la lettera partita dai parlamentari di M5S, PD e IV, ma un'iniziativa analoga c'è stata a fine marzo da parte degli esponenti del centrodestra. È arrivato il momento – ha concluso la capogruppo – di abbandonare gli annunci e confrontarsi per arrivare a una linea comune che porti al risultato sperato”.