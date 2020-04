Dalle opposizioni tutti concordi, il blocco del sistema informatico che ha fatto saltare le riunioni del Consiglio Regionale Fvg sono una pessima figura

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Imbarazzo nella maggioranza e giudizi pesanti dalle opposizioni. Il blocco del sistema informatico gestito da Insiel che non ha consentito il regolare svolgimneto in remoto del Consiglio Regionale del Fvg è grave, pesantemente lesivo del sisttema democratico. Parla di pessima brutta figura ilsegretario del PD Cristiano Shaurli che propone la riunione 'in presenza' nell'autotorium della Regione a Udine che ha spazi tali da consentire un distanziamento opportuno. "Dover annullare la seduta del Consiglio regionale per problemi con la rete informatica, in un momento come questo, dice Shaurli, è sicuramente una brutta figura: molti eventi si svolgono in videoconferenza, è ormai la normalità e l’istituzione regionale deve poter contare su strumenti che funzionano. I problemi accadono e Insiel chiarirà, ma in momenti come questi la Regione deve dimostrarsi pienamente operativa anche nei suoi organi legislativi. Il gruppo del Pd ha proposto che il prossimo Consiglio regionale si riunisca 'in presenza' nel grande auditorium della sede di Udine".

Per il segretario dem "nella struttura di Udine abbiamo già visto come sia possibile assicurare distanze e sicurezza necessaria. E in un momento in cui riparte la manifattura e si chiedono ulteriori aperture credo che il Consiglio Regionale non possa perdere un ulteriore minuto di lavoro e impegno, ovviamente - conclude - nel rispetto delle regole".

Parla di pessima esibizione del Consiglio Regionale il consigliere di open Fvg : si è reputato non affidabile il sistema e sono state rinviate di una settimana le sedute previste. "Non si è potuto dunque né discutere i Disegni di Legge all'ordine del giorno ma nemmeno discutere le interrogazioni a risposta immediata, come quella importante che il gruppo Open Sinistra FVG aveva proposto oggi sulla gestione dell'emergenza epidemiologica nelle carceri della regione e nei CPR, né le mozioni. Queste due modalità sono le uniche che permettono di far sentire la voce dell'opposizione sui temi che ritiene importanti". "È molto grave prosegue Honsell, che non si sia potuto svolgere regolarmente l'attività istituzionale, né che si possa aver avuto la garanzia di poterlo fare regolarmente nella giornata di domani giovedì da me richiesto nella riunione dei capigruppo. Non è la prima volta che il sistema non funziona, già durante alcune Commissioni si erano verificate difficoltà di gestione. L'odierna gestione telematica è certamente imbarazzante e indica che chi doveva fare le scelte politiche per assicurare un'adeguata e moderna informatizzazione e digitalizzazione della Regione, ovvero chi ha la delega ai sistemi informatici, sia stato piuttosto distratto. Tutto ciò è preoccupante,conclude Honsell, anche perché l'avvio della Fase 2 necessiterà di un forte sostegno informatico per garantire la diagnosi e il monitoraggio dell'epidemia. Se ci si presenta a questa fase in modo così incerto anche in aspetti elementari, temo che non si potrà agire di anticipo nella gestione dell'epidemia e non si finirà mai dalla gestione emergenziale". Polemico anche il M5S: “Lega, meno chiacchiere e più lavoro del Consiglio regionale”. “Invece di pensare alle difese d'ufficio del proprio presidente, nostalgico delle politiche di austerity volute da Draghi nel 2011, il capogruppo della Lega, insieme a Giunta e maggioranza, si preoccupi dei disastri della rete Insiel”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle dopo la seduta in videoconferenza di oggi, interrotta dopo pochi minuti a causa di problemi tecnici. “Bordin piuttosto spieghi come sia possibile non avere svolto alcuna seduta d'aula nel mese di aprile e una sola commissione sanità in sei mesi, nonostante un'emergenza che imporrebbe invece tempi più celeri nell'approvazione dei provvedimenti e nella risoluzione dei problemi. Tanto che molti consiglieri hanno dovuto presentare interrogazioni per ottenere i dati che l'assessore Riccardi avrebbe dovuto fornire l'8 aprile” proseguono gli esponenti M5S. “Siamo in un periodo storico in cui l'accesso alla rete è una necessità imprescindibile – conclude la nota del Gruppo consiliare –. Le istituzioni dovrebbero essere un modello da seguire e non esporre l'intera Regione a brutte figure come quella a cui abbiamo assistito oggi”.