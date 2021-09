Dalle paste alla peste

A me Peratoner piace, non solo perché fin da piccolo studente andavo ogni tanto alla famosa pasticceria di Pordenone cosi intitolata, ma anche perché l’anestesista dice cose che molti cittadini sanno e che gli umani governanti territoriali fanno fatica ad ammettere. Sì, è uno che combatte a testa alta con i numeri delle terapie intensive, alla faccia del cittadino codroipese e delle sue diramazioni direzionali sanitarie, fedeli come sempre alla patria che le ha nominate. Chissà se qualcuno, giù a Roma, dopo l’invio di ispettori non ci metterà finalmente il naso.

Certo che sti romani centralisti … E vabbè noi autonomi duri e puri continueremo a sperare che l’amata terra non potrà mai e poi mai essere contaminata da simili figuri. E il virus? Dai l’hanno inventato i cinesi. Centralista! Zihal