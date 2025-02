Darwin day 2025 – a proposito di evoluzione algoritmi, credenze, misconcezioni, bufale e dicerie. Evento domani a Pordenone

Domani (Venerdì 14 febbraio) il programma delle iniziative per celebrare l’anniversario della nascita del grande biologo e naturalista Charles Darwin che si tengono in tutto il mondo è arricchito, a Pordenone, dalla conferenza dal titolo «A proposito di evoluzione: algoritmi, credenze, misconcezioni, bufale e dicerie» che vedrà ospiti Furio Honsell e Paolo Attivissimo, in un incontro che servirà a sottolineare, come dicono gli organizzatori, l’importanza di una corretta formazione scientifica come fondamento per una cittadinanza attiva e consapevole.

L’incontro è organizzato dal Circolo Uaar di Pordenone, dal CICAP e dal Gruppo consiliare regionale misto della XIII legislatura. L’appuntamento è alle 20.30 presso l’Auditorium della Regione, in via Roma 2, a Pordenone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Furio Honsell, laureato in matematica all’Università degli studi di Pisa nel 1980, nel 1983 ha conseguito il diploma in matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. I suoi interessi nell’ambito della ricerca sono molto ampi. In particolare si è occupato di lambda calcolo e di semantica dei linguaggi. Nel 1990 viene nominato professore ordinario di informatica presso l’Università di Udine, dove ha diretto il centro di calcolo, il dipartimento di matematica e informatica ed è stato preside della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali. Magnifico rettore dell’Università di Udine dal 2001 ed ex Sindaco di Udine, oggi consigliere regionale, cura rubriche di giochi sul «Sole24ore» e «Prisma».

Paolo Attivissimo, scrittore e giornalista informatico, divulgatore scientifico, conferenziere, traduttore e interprete tecnico e “cacciatore di bufale”, ha scritto 18 libri di divulgazione informatica e oltre 100 articoli per «Le Scienze». Dal 2006 conduce la trasmissione e podcast «Il Disinformatico» per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI). È consulente sulle tecnologie informatiche e la disinformazione mediatica per RSI, RAI e Mediaset. Ha accumulato oltre 120 milioni di visite sul suo blog Disinformatico.info e 410.000 follower su Twitter/X. Nato a York (GB), vive e lavora a Lugano con la moglie Elena, mezzo gatto e troppi computer.

Nell’incontro il tema della teoria dell’evoluzione verrà affrontato da due punti di vista diversi: quello matematico (con esempi emblematici) e quello relativo alle errate interpretazioni (a volte volute) nella comunicazione. Tutto questo alla luce del desiderio di divulgare non solo per aumentare la conoscenza, ma anche e soprattutto per incrementare la consapevolezza della necessità di lavorare, tutte e tutti, per (ri)accordare alla scienza il ruolo che le è dovuto.