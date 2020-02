Dazi: Shaurli, buone notizie per export agro-alimentare Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Poter continuare a esportare i nostri prodotti agro-alimentari senza i dazi di Trump è una buona notizia, che premia il lavoro del Governo e dà maggiore sicurezza e prospettive a migliaia di produttori, anche in Friuli Venezia Giulia. Trattative serie e meno propaganda portano risultati". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'annuncio del sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano, il quale ha reso noto che "nessun prodotto italiano è incluso nella nuova lista di dazi emanata dagli Usa".

Per l'esponente dem però "il rischio corso, l'ennesimo, dovrebbe finalmente far capire quanto sono pericolose le derive sovraniste per un'economia come la nostra, basata saldamente sull’export".

"A chiusura corrisponde chiusura - spiega Shaurli - e ai dazi si risponde con altri dazi. Sarebbe ora che lo capissero anche i novelli nazionalisti di casa nostra, quelli passati d'un balzo dal mito della Padania e dalla difesa della polenta a brandire il Tricolore e la soppressata".