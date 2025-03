Ddl sicurezza. Honsell: ennesima norma strumentale a fini elettorali

“Oggi in Consiglio Regionale come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto contrario ad una norma che, partita come mera raccolta di provvedimenti burocratici, pochi minuti prima della sua approvazione ha visto l’aggiunta di un emendamento che lascia mano libera alla Giunta nel decidere numeri, collocazione e criteri per autorizzare l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. È una norma che ha una valenza puramente propagandistica perché non propone i criteri ma solo dichiara che ci saranno. È dunque una grave scorrettezza istituzionale nei confronti dell’aula, ed è ingannevole nei confronti dei cittadini perché nella forma attuale non offre nessuna soluzione ai problemi che pure ci sono e che finge di risolvere. È ora di finirla dell’uso del Consiglio Regionale da parte della maggioranza come spazio per foto-opportunities elettorali.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.