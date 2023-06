Decennale morte Hack: L’Immaginario Scientifico riapre e rende omaggio a Margherita Hack

L’Immaginario Scientifico riapre al pubblico sabato 1° luglio. Domenica 2 luglio il museo triestino rende omaggio a Margherita Hack, a 10 anni dalla sua morte (29 giugno 2013), con racconti ed esperimenti sulla spettroscopia stellare. L’ Immaginario Scientifico di Trieste , al Magazzino 26, sarà nuovamente aperto al pubblico da sabato 1 luglio , con l’ orario estivo : da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. Domenica 2 luglio rende omaggio a Margherita Hack , che ci lasciava 10 anni fa (il 29 giugno 2013), proponendo racconti ed esperimenti sul suo principale ambito di ricerca: la spettroscopia stellare.

Il grande contributo scientifico che la famosa astrofisica ci ha lasciato è infatti vivo più che mai. La spettroscopia , cioè la scienza che misura l’intensità della luce a diverse lunghezze d’onda, è stata al centro della sua vita, a partire dal periodo degli studi di fisica all’Università di Firenze. Ripercorreremo le principali tappe dei suoi studi e scopriamo come mai questa disciplina sia stata fondamentale per lei e per la conoscenza che ancora oggi abbiamo sulle stelle .

Gli interventi si svolgono alle 11.30, alle 15.00 e alle 16.30, e rientrano nel biglietto d’ingresso al museo.