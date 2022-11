Decrescita e vera transizione ecologica: oggi ne parlerà a Udine Paolo Cacciari, scrittore e giornalista

Questa sera a Udine incontro in presenza con Paolo Cacciari, scrittore e giornalista politico. Alle 18.30 parlerà presso Birrastore in viale Vat 64 -66. Tema dell’incontro “Decrescita e vera transizione ecologica, quale prevenzione per i conflitti e quali basi per un ordine mondiale di pace?”. L’espressione transizione ecologica è entrata nel linguaggio pubblico, ma quelli che sono in alto hanno imposto la loro versione, i cui esiti non faranno che aggravare il collasso ecologico. Lo dimostrano la scandalosa inclusione del nucleare e del gas nei regolamenti europei sulla “tassonomia” (classificazione) degli investimenti ritenuti sostenibili dal punto di vista ambientale e quindi finanziabili, e il passo indietro sulla decarbonizzazione energetica con l’aggravarsi della guerra in Ucraina……