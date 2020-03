Decreto #CuraItalia, illustrate le nuove misure a sostegno di famiglie ed economia dal Presidente Conte ( sintesi dei provvedimenti)

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si chiama decreto #CuraItalia, ed è stato illustrato nelle sue linee in conferenza stampa dal Presidente Giuseppe Conte e dai Ministri Catalfo e Gualtieri. Le nuove misure di emergenza sono a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.

Il decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus è quindi arrivato e, di fatto, è una sorta di "Finanziaria-bis" per dimensione economica e per l'impatto che le misure avranno praticamente su tutti i settori. IL DL del 16 marzo 2020, approvato dal Governo e denominato "Cura Italia", contiene infatti norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.

In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) pubblichiamo la sintesi trasmessa al Senato ricordiamo che, trattandosi di decreto-legge, le misure e i fondi, per essere operative e diventare legge dello Stato, dovranno essere discusse e approvate da Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso ma che si pensa vista l'emergenza verranno portate all'esame delle Camere già nei prossimi giorni sperando di non dover assistere alla danza degli emendamenti che ne rallenterebbero l'iter. Questo quando dichiarato in conferenza stampa: "Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papa, ai giovani, che stanno facendo tutti grandi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi questa approvazione del dl lo dimostra", ha dichiarato il Presidente Conte. "Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani".

Infine il Presidente ha ringraziato tutti i cittadini per il loro sacrificio: "Concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l'onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono direttamente in trincea negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l'inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo."

Manovra-Covid.pdf