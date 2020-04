Decreto liquidità imprese, il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 100 paginette sull’altare della burocrazia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il decreto imprese o se preferite liquidità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra quindi in vigore. sono 100 paginette ricche di rimandi ad altre norme in pieno stile italico. Ci vorranno giorni affinchè gli esperti riescano a capirne non la ratio ma le "gabole" contenute che certamente ci sono e che creeranno il solito marasma. Altro che sburocratizzazione. Il decreto che trovate scaricabile in calce, contiene misure sulle garanzie statali al credito alle imprese, il rinvio di alcune scadenze fiscali, l’estensione delle norme di golden power e la proroga dei termini processuali. I settori su cui si è esteso Golden power Il decreto legge imprese, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende i settori su cui potrà essere applicato dal Governo il Golden power contro scalate ritenute ostili. I nuovi settori di applicazione sono: a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media. Sono soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti di soggetti appartenenti alla Ue Contratti semplificati con le banche Contratti e comunicazioni più agevoli con le banche fino alla fine dello stato di emergenza. Il decreto, che conferma in gran parte i contenuti anticipati verbalmente dal governo, è suddiviso in sei capitoli, tra cui anche il cosiddetto golden power per impedire scalate ostili alle aziende italiane da parte di soggetti stranieri, le scadenze fiscali, la proroga dei termini processuali e altre disposizioni in materia di salute e lavoro.

Farà discutere la scelta inserita di vietare i dividendi e riacquisto di azioni proprie per un anno a chi otterrà i prestiti e l' obbligo di destinare il finanziamento per costi del personale e investimenti di attività localizzate in Italia. Sono questi i due principali paletti di accesso al credito garantito previsti dal "dl Imprese".

Meno vincolante la norma sul lavoro: "L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionale attraverso accordi sindacali".

Vengono poi sterilizzate le commissioni che si possono limitare al recupero dei costi ed essere inferiori ai prestiti senza garanzia.

Contratti e comunicazioni più agevoli con le banche fino alla fine dello stato di emergenza. Lo prevede il decreto. Si potranno concludere contratti anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto da parte dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, per salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.

Sbloccati gli incrementi contrattuali per i medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. "Al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18 previsti per la Medicina convenzionata".

Ad oggi nessuna delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti. I medici di famiglia dovranno garantire la "reperibilità a distanza per tutta la giornata,anche con l'aiuto del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e limitare i rischi di contagio di medici e personale stesso". Per questo dovranno dotarsi di sistemi di piattaforme digitali per la teleassistenza.

Le Regioni forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti, per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti. Stop per tutti i processi fino a 11 maggio Lo stop ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fissato dal Cura Italia al 15 aprile, viene differito all'11 maggio. Lo prevede il decreto che ha efficacia anche sulle commissioni tributari, per la magistratura militare e per la Corte dei Conti. Le norme non si applicano ai procedimenti penali i cui termini scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio. Per i processi amministrativi la proroga è dal 16 aprile al 3 maggio incluso ma con esclusivo riferimento alla notifica dei ricorsi.

Clicca per scaricare il Decreto liquidità decreto credito