Decreto Milleproroghe. Eliminati tetti di spesa su personale sanitario per Friuli Venezia Giulia

Il decreto Milleproroghe ha finalmente eliminato ogni tetto di spesa per il personale sanitario imposto dallo Stato per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. Lo ha reso noto con una nota la senatrice forzista Laura Stabile. Nei mesi scorsi, si legge nel comunicato, Forza Italia si era battuta per sanare dapprima il gravissimo vulnus introdotto dal decreto Calabria che penalizzava proprio le Regioni come il Friuli Venezia Giulia che provvedono con proprie risorse al finanziamento complessivo del servizio sanitario. Nel tempo abbiamo presentato emendamenti e ordini del giorno, ma sia il governo gialloverde sia quello giallorosso li hanno sempre bocciati senza probabilmente valutarne i contenuti. La Finanziaria 2020 aveva solo parzialmente corretto il problema, introducendo gli stessi tetti per tutte le regioni. Oggi il governo ci dà ragione facendo proprie le nostre proposte a dimostrazione che erano giuste, e riconosce l'autonomia finanziaria per le Regioni che per la sanità non gravano sul bilancio dello Stato".